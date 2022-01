Segundo a informação oficial do Palácio Grã-Ducal, o Príncipe Guillaume testou positivo e está em isolamento, não apresentando sintomas. Há uma semana o Grão-Duque Henri também testou positivo.

Covid-19. Grão-Duque Herdeiro infetado, mas sem sintomas

Ana TOMÁS Segundo a informação oficial do Palácio Grã-Ducal, o Príncipe Guillaume testou positivo e está em isolamento, não apresentando sintomas. Há uma semana o Grão-Duque Henri também testou positivo.

O Grão-Duque Herdeiro, o Príncipe Guillaume, está infetado com o vírus SARS-CoV-2. A informação foi divulgada, esta terça-feira pelo Palácio Grã-Ducal, cerca de uma semana depois de também o Grão-Duque Henri ter testado positivo para o novo coronavírus.

O Príncipe Guillaume está em isolamento, mas encontra-se bem e sem sintomas.

"Após um autoteste positivo, Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro colocou-se em autoisolamento. Um teste PCR subsequente confirmou o resultado positivo e Sua Alteza Real permanece em isolamento, em conformidade com as disposições da lei alterada de 17 de julho de 2020 sobre medidas para combater a pandemia da covid-19", refere a informação oficial.

Segundo o mesmo comunicado, o Grão-Duque Herdeiro está "atualmente livre de sintomas e encontra-se bem", retomando "as suas funções no final do período de isolamento".

