Corrida de patos de borracha entra na maioridade

A 18ª edição tem lugar, como sempre, na Pétrusse. O primeiro prémio é um automóvel.

A Duck Race, a famosa corrida dos patos amarelos de borracha, decorre no sábado.

Esta corrida, de cariz solidário, tem lugar, como todos os anos, nas águas do rio da Pétrusse, no bairro do Grund, na cidade do Luxemburgo.

A iniciativa familiar e de diversão é organizada pela associação Table Ronde e os lucros revertem a favor de instituições de solidariedade social.

Este ano, os beneficiários são três organizações humanitárias, nomeadamente, a “Stiftung Kinderchirurgie Hawassachildone”, “Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal” e “Rokku Mi Rokka”.

Cada pato de borracha custa cinco euros. Estes ‘corredores’ podem ser comprados no local da competição ou através do site www.duckrace.lu . Cada pato tem um número e os 30 primeiros a chegar à meta fazem ganhar prémios aos seus ‘investidores’, sendo que o primeiro prémio é um automóvel.

Foto: Julien Ramos

A Duck Race vai entrar na maioridade. A edição 2019, a décima oitava, estava inicialmente marcada para 27 de abril mas foi adiada para este sábado, respeitando os 12 dias de luto nacional, decretados pelo Governo, em 23 de abril para homenagear o Grão-Duque Jean que morreu nesse dia, vítima de uma pneumonia.

Assim sendo, os famosos patos de borracha vão ‘pintar’ as águas do Pétrusse de amarelo, no sábado, a partir das 15h.

