Estudo da Universidade do Porto alerta para riscos do consumo de canábis.

Consumo de canábis pode afetar a resposta sexual feminina

O consumo de canábis pode provocar dependência, aumentar o risco de psicoses e induzir comportamentos sexuais disruptivos, alertam investigadores da Universidade do Porto.

O consumo de canábis pode alterar o comportamento sexual feminino. A conclusão é de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), que envolveu animais em laboratório.

Publicado no European Journal of Neuroscience (EJN), este trabalho "avaliou o mecanismo de ação do principal componente psicoativo da canábis, o delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), quando associado à presença de hormonas femininas, mais concretamente o estradiol e a progesterona", revela a instituição em comunicado enviado às redações na terça-feira.

Os investigadores conseguiram demonstrar como o consumo de canábis "interfere com circuitos neuronais e altera o comportamento sexual feminino", indica Susana Sá, professora da FMUP e investigadora do CINTESIS, acrescentando que "os efeitos secundários do THC são modulados pelo sistema endócrino".

Na prática, o principal componente psicoativo da canábis atua sobre os "neurotransmissores, que são reguladores pois podem ativar ou inibir os neurónios. O que se verifica é que o THC aumenta a ativação dos mecanismos que desencadeiam a resposta sexual, ao mesmo tempo que aumenta a inibição dos mecanismos que deveriam terminar esta resposta”, detalha a investigadora.

No estudo, para aproximar a análise ao consumo ocasional, os cientistas usaram uma baixa dose de canábis e por um curto período de tempo. Por isso, desconhece-se o impacto de grandes quantidades da substância psicoativa no comportamento sexual.

Os restantes autores destacam a importância desta investigação sobretudo numa altura em que se assiste ao aumento "do uso da canábis, uma planta que está a ser produzida e comercializada em Portugal desde 2018 para fins terapêuticos, embora os dados sobre a eficácia e segurança dos produtos derivados seja ainda escassa".

Por outro lado, não há dúvidas entre a comunidade científica quanto aos efeitos secundários associados ao consumo da canábis. "São conhecidos vários efeitos adversos deste consumo, a nível físico, mental, emocional e cognitivo", destacam, avisando que a substância pode "provocar dependência, aumentar o risco de psicoses e induzir comportamentos sexuais disruptivos".

Além disso, em idades mais jovens, o consumo pode provocar dificuldades de aprendizagem e afetar o desenvolvimento do sistema nervoso.

Por isso, os investigadores defendem que "é urgente conhecer os possíveis efeitos adversos do consumo da canábis com fins terapêuticos, pois esta pode ser uma das razões para a descontinuação do tratamento”.

