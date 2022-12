No entanto, segundo os investigadores, trabalhar a partir de casa leva a menos stress relacionado com o trabalho e a menos problemas de saúde.

Consultar emails fora do horário de trabalho aumenta níveis de stress

No entanto, segundo os investigadores, trabalhar a partir de casa leva a menos stress relacionado com o trabalho e a menos problemas de saúde.

(Uwe Hentschel e Andréa Oldereide)



Trabalhar em casa tem um efeito positivo no bem-estar dos trabalhadores, mas as fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal podem tornar-se mais esbatidas e levar a mais stress, quando os trabalhadores verificam os seus emails fora de horas, segundo um estudo publicado recentemente pelo Instituto de Investigação Sócio-Económica do Luxemburgo (Liser) em cooperação com a a Universidade de Rennes, em França.

A equipa queria saber se os trabalhadores são mais felizes no geral quando estão em contacto com a sua empresa fora do horário de trabalho. A resposta é mais complexa: depende.

Ter acesso remoto à rede de empresas é bom para o bem-estar dos trabalhadores uma vez que estes são capazes de se ligar a partir de casa, levando a menos stress relacionado com o trabalho e a menos problemas de saúde, concluiu a equipa de investigadores.

Mas aqueles que têm de verificar e escrever emails após o horário de trabalho estão sob maior pressão para continuar a trabalhar, e não podem simplesmente desligar-se mesmo que estejam doentes, levando a um aumento do stress no trabalho e a uma menor satisfação com a vida no geral, demonstrou a análise.

Trabalhar a partir de casa tornou-se a norma para a maioria dos trabalhadores de escritório durante a pandemia. O Luxemburgo foi mesmo o país europeu onde mais pessoas - quase 60% dos trabalhadores a viver e a trabalhar no país o conseguirem fazê-lo - bem acima da média da UE de 40%.

Embora o estudo do Liser se tenha baseado em dados recolhidos em 2013 (antes da pandemia), os investigadores consideram que os resultados continuam a ser relevantes.

"Os nossos resultados ainda são relevantes e podemos esperar que os efeitos observados irão agora afetar uma maior proporção de trabalhadores devido à utilização generalizada das tecnologias de informação e comunicação que tornam possível trabalhar a partir de casa", explica Ludivine Martin do Liser.



A prática atual de trabalhar a partir de casa derrubou as barreiras entre o trabalho e a vida privada e muitos empregados habituaram-se a trabalhar fora de horas, enviando e respondendo emails, de acordo com os investigadores.

Empresas têm uma parte da responsabilidade

O agora generalizado 'escritório em casa' derrubou as barreiras entre o trabalho e a vida privada, e para muitos empregados trabalhar fora do horário de trabalho ou enviar e responder a emails após ter saído é cada vez mais uma realidade, explicam os investigadores.

Trabalhar a partir de casa já não pode ser reduzido a um esquema de equilíbrio trabalho-vida, mas é "um passo irreversível para satisfazer os desejos dos empregados e assegurar uma maior flexibilidade na empresa".

Os empregadores devem portanto estar vigilantes "na sua utilização das tecnologias de comunicação e devem reduzir o contacto com os empregados fora do horário de trabalho e melhorar as infraestruturas de acesso remoto", resumem os investigadores.

Neste contexto, sugerem a introdução de um "direito de desligar", como já existe em França, a fim de evitar os efeitos nocivos da utilização das tecnologias de comunicação.

(Artigo pulicado originalmente no Luxembourg Times e editado para o Contacto por Catarina Osório.)

