Diogo RAMADA CURTO

Confesso o meu enorme falhanço por ter enveredado pelo relato dos meus estados de alma. Reconheço, aliás, que mais importante do que irá avante com revelações lamechas, será fazer a biografia de um dos grandes habitués do café-bar das Primas, no Bairro Alto.

Admito ter dado o flanco. Tenho de arrepiar caminho. Doravante, reservarei só para mim o que andei para aí a exibir. Confesso o meu enorme falhanço por ter enveredado pelo relato dos meus estados de alma. Sei bem que a contenção teria sido melhor. Mais séria, mais grave, demarcando bem o que deve ser mantido em privado e o que faz parte de uma esfera pública. Sobretudo, revelando o tão propalado sentido institucional de quem tem de defender um estatuto. E que, por isso mesmo, recorre às palavras sérias, a coberto das quais se fazem as maiores trafulhices.

No início, escrevi para ultrapassar a minha condição de coração empedernido. Andava a ler o que Jorge de Sena escreveu sobre a poesia de Camões e não resisti. Achei, mesmo, que ficava protegido pela simples evocação de dois poetas que chegaram ao Olimpo. Queria tocar nos calcanhares de um deles, nem que fosse ao de leve.

Depois, apercebi-me de uma razão mais pedestre. Recorrendo a algumas revelações mais íntimas, poderia juntar o útil ao agradável e alargar o meu número de leitores. É que, se estes não vierem ter comigo, bem posso continuar a tentar convencer a minha editora das virtudes da minha prosa, que ela pouco se comove com os meus textos. Por último, fiquei enredado nesse jogo de desvelamento e ocultação que todo o registo, mais ou menos íntimo ou autobiográfico, exige.

Não se trata de vir, agora, definir uma progressão, por fases que surgem, tantas vezes, sobrepostas. Mas de procurar encontrar uma desculpa para levar mais longe esses exercícios de suspirar. Romântico pelo sentimento ou confundido com a pluralidade de egos, pouco importa. O certo é que a consciência que passei a ter sobre os meus exercícios de escrita não correspondeu ao que comecei a ouvir dos meus amigos.

De facto, tenho sido pau para toda a obra. E, por mais que finja que me estou nas tintas, não deixo de sofrer nem com as críticas de que sou alvo, nem com a displicência com que me tratam. Que estou a competir com a Margarida Rebelo Pinto. Que me inspiro no Alberoni. Que um Pedro Chagas Freitas faz o mesmo, mas há muito mais tempo e muito melhor que eu. Recorrendo, ainda por cima, a um estilo descontraído que foi inaugurado pelo Pedro Paixão. De todos, só frequentei o último, durante poucos anos, pois foi meu colega até ter desistido, e bem, das andanças académicas. Um dia ofereceu- me os seus livros. Acto imediato, uma amiga minha pediu-me emprestada a pilha e nunca mais os devolveu. Assim sendo, apesar de não conhecer esses estimáveis escritores, tenho medo de lhes andar a copiar o estilo, mesmo sem querer.

Na chacota de que tenho sido alvo, por parte de amigos que estimo, tanto me molesta não ser levado a sério nos meus sentimentos, como no seu registo escrito. Um dos meus amigos, sempre que lê os meus textos, diz-me ao telefone com uma voz chocarreira, grossa e trémula: sentimento, muito bom! Sinto-me, então, uma espécie de palhaço que chora.

Tenho, ainda, medo de cair no inevitável lugar-comum dito literário. Literatura de folhetim, note-se bem, escrita a metro e vendida aos soluços, para fazer render o peixe. Tal como se fossem episódios, prontos a serem consumidos pela televisão, depois de passarem pela imprensa escrita em fase de extinção. Mas nem a isso chego, porque o número de leitores que se digna ler-me não dá para tanto.

Os amores, as deambulações e as viagens, mais as reflexões proferidas do alto das montanhas ou à beira dos rios. A que se soma o recurso a vários personagens, para criar no leitor a impressão de veracidade dos episódios narrados. Já só falta a referência aos prados verdejantes e às cenas bucólicas, com as inevitáveis boninas. Tudo isso e mais um par de botas, como dizia o outro, destina-se a recuperar a lamechice de quem sente, se emociona e deixa à solta as pulsões, para depois procurar as mais diversas formas de autocontrolo. A evocação da memória e dos traumas, a coberto dos quais se constroem as famigeradas narrativas e se partilham os sentimentos, completa o quadro das banalidades. Toda essa musiquinha, dizia, tem um valor muito duvidoso.

Salvaguardadas as devidas distâncias e sem ponta de pretensão, um dos meus livros de estilo é O Mistério da Estrada de Sintra de Eça e Ramalho. Contudo, falta-me encontrar o enredo tecido à volta de um crime. Não me podendo dar à morte ou sequer aparentar como tendo fugido ferido de uma qualquer cena, resta incriminar-me como uma espécie de falsário que confunde e provoca os leitores, esbatendo as fronteiras entre a ficção e a realidade. Num propósito de grande sinceridade e transparência, só falta saber donde veio a necessidade de tamanha revelação que interessa a poucos e o pequeno número de devotos dispensaria.

Verdade, verdadinha, o chocalhar de tais fronteiras entre realidade e ficção, criando uma zona de instabilidade sobre a qual nada se sabe, não o aprendi a ler livros. As minhas três grandes fontes de inspiração foram a paródia aprendida em casa, mais precisamente nas conversas à volta da mesa; depois, veio a escola das noites de galhofa, até ao romper da aurora; e, finalmente, ganhei muito no convívio com o meu amigo Jorge da Glória. Este último, conhecido como grande especialista de métodos da psicologia social, científica e rigorosa (ver o seu capítulo introdutório no manual da Fundação Calouste Gulbenkian), tem sido um mestre da ficção ao vivo.

Um dia, inventámos, ou melhor, ele inventou esse personagem que era o Zé Miranda. Um homem que vivia entre Roma e Paris. Proprietário de uma fábrica de bicicletas na Guatemala, com quem ele se cruzava em aeroportos e partilhava os mesmos interesses. Desde então, o Miranda passou a fazer-nos companhia, em passeios e jantares que tínhamos entre o Marais de Paris e o Bairro Alto. Tudo a mesma gente! Cá e lá, sem interrupções, nem descontinuidades. O cenário era o dos anos oitenta, que já lá vão. Uma loucura bem disposta!

Havia também, segundo o Jorge, as descrições de Torres e da sua diáspora dispersa pelo mundo. No fundo, toda essa gente constituíra-se, mais do que num viveiro, num autêntico movimento social e político organizado, com uma capacidade reivindicativa e uma força emancipatória superiores à da Gay Pride Parade de S. Francisco. Não esqueço, também, as teorias acerca da identidade portuguesa. Destas, fazia parte a ideia de extrema permissibilidade dos costumes lusitanos, nomeadamente em matéria de sexo. Incluindo, imagine-se, o incesto.

Vários laboratórios sociais explicavam toda essa permissibilidade, onde ninguém se chocava com nenhum tipo de transgressão, que era automaticamente assimilada como sendo normal. Mais curioso era que os mesmos laboratórios sociais de experimentação e de análise comportamental tanto podiam ser constituídos por trabalhadores da Carris, investigados a sério pelo Jorge; como mobilizavam, de novo, o caso de Torres; ou ainda essa área mais burguesa que se estendia do Bairro Alto até ao Rato. Multiplicavam-se, então, as histórias acerca de irmãos que dormiam com irmãs, tendo chegado alguém a perguntar o que se passava depois. Tal como se houvesse um amanhã para quem assim procedia, sem sequer entender que havia fronteiras entre o normal e o patológico. A capacidade de efabulação do Jorge da Glória sobre todos estes temas só nunca competiu com o que ele tem sido capaz de alcançar através das extravagâncias do raciocínio rápido e as manias da grandeza. Reis, rainhas e uma variedade de nomes, nas mais diversas línguas, proferidos com rigor, omnisciência e sentido da intimidade, em búlgaro ou em finlandês. Características sempre misturadas com uma enorme assertividade realista... E sempre acompanhadas de pequenas tiradas de um enorme bom senso.

Enfim, por todas as razões apontadas, entendo que mais importante do que continuar com revelações, lamechas e confessionais, será fazer a biografia desse figurão, que foi em tempos um dos grandes habitués do café-bar das Primas, no Bairro Alto.

