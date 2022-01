O Festival Automóvel decorre de 24 de janeiro a 5 de fevereiro no Grão-Ducado.

Automóveis

Comprar carro no Autofestival? Os conselhos da União dos Consumidores

Susy MARTINS O Festival Automóvel decorre de 24 de janeiro a 5 de fevereiro no Grão-Ducado.

A 58ª edição do festival do automóvel arranca esta segunda-feira no Grão-Ducado e a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) apela aos consumidores interessados em adquirir uma viatura a analisar com cuidado as propostas dos vendedores.

Para a União Luxemburguesa dos Consumidores, os potenciais compradores devem exigir que sejam respeitadas algumas condições importantes, antes de assinarem qualquer papel. As dicas da associação a ter em conta:

A designação exata do modelo de veículo a encomendar deve estar mencionada de forma inequívoca no contrato, inclusivamente todas as opções e o equipamento escolhido;

O prazo de entrega deve ficar bem explícito no contrato tal como a garantia do concessionário;



O preço real de compra deve ser indicado de forma precisa sem ambiguidades, tal como o preço de um carro em segunda mão do comprador, usado como moeda de troca.



Para quem optar por um carro em segunda mão deve controlar o estado do veículo, procurando verificar defeitos existentes antes da compra e o número exato de quilómetros do veículo;

A ULC reitera que as condições dos contratos de venda podem revelar-se por vezes enganadoras. Os compradores podem ficar numa situação complicada depois de terem assinado de boa fé contratos que, no final, se revelam enganosos, refere em comunicado.

Duas semanas para ver e testar novos carros no Autofestival 2022 A partir desta segunda-feira, 24 de janeiro, o Luxemburgo volta a celebrar a festa do automóvel.

O Festival Automóvel decorre de 24 de janeiro a 5 de fevereiro e é o maior certame do género do país, onde é possível adquirir veículos em primeira ou segunda mão em condições mais vantajosas do que no resto do ano.

