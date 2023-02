O Centro Europeu do Consumidor do Luxemburgo deixa cinco recomendações a quem se quiser aventurar nas chamadas "dating apps".

Dia dos Namorados

Como usar sites e aplicações de encontros? Conselhos e avisos

O Dia de São Valentim pode ser o pretexto ideal para deixar a vida de solteiro. Nos dias que correm, a busca pelo amor pode muito bem começar nos sites ou aplicações de encontros. Com isto em mente, o Centro Europeu do Consumidor do Luxemburgo divulgou, esta terça-feira, um conjunto de recomendações para aqueles que se inscreverem nestas plataformas. Confira-as abaixo.

Atenção aos perfis falsos: muitas vezes, as mensagens enviadas por estes perfis são seguidas de pedidos de ajuda financeira e/ou tentativas de extorsão. O melhor é ignorar as mensagens destes utilizadores;

Subscrição do serviço é opcional: O acesso básico a estes sites é geralmente gratuito, mas algumas destas apps pedem pagamento pelo serviço premium se o utilizador quiser trocar mensagens com um parceiro em particular;

Consulte as condições de adesão: As condições de subscrição estão, normalmente, disponíveis no fundo do site e incluem, entre outras, informações sobre os preços, duração, renovação automática do contrato e, se necessário, término do contrato.

Conheça os termos de cancelamento: A extensão automática do contrato nem sempre é desejada e, nesse caso, o utilizador deve saber de antemão quais são os períodos e condições de cancelamento aplicáveis.

Saiba qual o período de desistência: os contratos estabelecidos online podem ser revogados no prazo de 14 dias, sem justificações. Contudo, se já tiver começado a utilizar os serviços, poderá receber um reembolso parcial.

