Como evitar doenças graves no futuro? Incluir fibra na dieta

A fibra ajuda a prevenir doenças cardíacas e diabetes.

A fibra é dos componentes mais importantes de uma dieta equilibrada, ajudando ao bom funcionando do corpo.

Um estudo publicado no "The Lancet" vai mais longe. Não só ajuda a manter a saúde como este nutriente também pode prevenir futuras doenças graves.

A análise cruzou dados de 185 estudos anteriores e 58 experiências clínicas com cerca de 4635 participantes. Por cada oito gramas de fibra consumida, o perigo de ter doenças como cardíacas ou diabetes tipo 2 desce entre 5 e 27 por cento.

Comparando com as pessoas que comeram menos fibra, aqueles que a consumiam com regularidade baixaram de 15 a 30 por cento o risco de ter doenças cardíacas, enfarte, diabetes tipo 2 e cancro do cólon.

«Os dados indicam que as pessoas devem consumir diariamente pelo menos 25 a 29 gramas de alimentos (e não suplementos nem pós) com fibra», explica à TIME o responsável pelo estudo, Andrew Reynolds.

Atualmente, a maior parte das pessoas come menos de 20 gramas de fibra por dia. «É necessário estarmos mais conscientes do que comemos e escolher os alimentos que podem ajudar-nos a manter-nos saudáveis por mais tempo».

O estudo aponta também porque a fibra é essencial. Alimentos ricos deste nutriente tendem a ser mais pesados e requerem mais tempo para mastigar, aumentando a sensação de saciedade e reduzindo o risco de obesidade, que está diretamente ligada a doenças cardíacas e cancro.

A fibra pode ser encontrada em alimentos como grãos, vegetais, feijão, legumes e algumas frutas como, por exemplo, banana.