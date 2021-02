A aplicação que contava com apenas 1500 utilizadores em maio de 2020 e valia 100 milhões de dólares, esta semana explodiu quando Elon Musk organizou um audio-chat com o CEO da Robinhood, Vlad Tenev. Desde o dia 1 de fevereiro conta com dois milhões de utilizadores está avaliada em mil milhões de dólares.

Clubhouse: a aplicação em que só se entra por convite e que está a dar que falar

A aplicação que contava com apenas 1500 utilizadores em maio de 2020 e valia 100 milhões de dólares, esta semana explodiu quando Elon Musk organizou um audio-chat com o CEO da Robinhood, Vlad Tenev. Desde o dia 1 de fevereiro conta com dois milhões de utilizadores está avaliada em mil milhões de dólares.

Entra-se apenas por convite e baseia-se totalmente em audio-chat. Lançada pelos empresários de Silicon Valley, Paul Davidson e Rohan Seth, a Clubhouse surgiu em março de 2020 e é uma nova rede social em forma de aplicação em que os utilizadores podem ouvir conversas, entrevistas e discussões entre pessoas que considerem interessantes sobre diversos tópicos.

Não se pode descarregá-lo da loja de aplicações e criar uma conta sem um convite prévio e ao aderir, recebe-se um link enviado por SMS para o número de telefone, direccionando de seguida para uma página de inscrição na aplicação.

Os utilizadores do Clubhouse não podem enviar um convite a qualquer pessoa que queira aderir. Os utilizadores existentes têm apenas dois convites disponíveis no início. Os criadores anunciaram que o seu objetivo em 2021 é completar a fase beta da aplicação, para que possam eventualmente "abrir o Clubhouse a todo o mundo", segundo um post que fizeram no blog da plataforma.



Depois de instalada a aplicação, surge a oportunidade de selecionar diferentes tópicos de interesse, como tecnologia, livros, negócios ou saúde. A aplicação vai recomendar salas de conversação e personalidades a seguir conforme a informação que partilhar sobre os seus interesses.

A sala de conversação é tal e qual uma chamada de conferência, em que algumas pessoas falam, mas a maioria a ouve. Uma vez terminada a conversa, a sala é fechada. A ideia é que quando os utilizadores estão ligados ao Clubhouse, com notificações desativadas, possam concentrar-se num tópico de cada vez.

Ao contrário do Twitch, onde os vídeos em direto permanecem na plataforma para as pessoas regressarem e assistirem, as audioconferências ao vivo realizadas nas salas de conversação desaparecem. Há, porém a opção dos utilizadores gravarem a conversa ao vivo. Um utilizador do YouTube, por exemplo, transmitiu em direto uma sala de conversação lançada por Elon Musk.

E foi precisamente essa sala que fez com que, de repente, a aplicação estivesse na boca do mundo. Segundo o The Guardian, a aplicação contava com apenas 1500 utilizadores em maio de 2020 e valia 100 milhões de dólares. Mas esta semana, quando Elon Musk organizou um audio-chat no Clubhouse com o CEO da Robinhood, Vlad Tenev, o evento bateu recorde quanto ao número de pessoas numa sala de conversação e a conversa foi transmitida ao vivo para o YouTube.

Esta simples conversa transportou a Clubhouse para o topo dos gráficos de arranque e desencadeou uma confusão de convites. Desde 1 de fevereiro de 2021, o Clubhouse conta com 2 milhões de utilizadores.

A plataforma anunciou novas funcionalidades, como gorjetas, bilhetes ou subscrições, para pagar diretamente aos criadores na aplicação. Tendo angariado novos fundos desde o seu lançamento, o Clubhouse está agora avaliado em mil milhões de dólares e é considerado um arranque da Unicorn como AirBnb, Uber e SpaceX.

A Reuters relata que a procura de membros é agora tão grande que o mercado para eles cresceu em plataformas como Reddit, eBay, e Craigslist. Na China, os convites estão a ser vendidos no Alibaba e no mercado de segunda mão de Idle Fish. Com a censura e o controlo do governo na China, esta aplicação ainda não foi bloqueada pela firewall da China, tal como outras redes de comunicação social Instagram e Facebook já foram, o que aumenta a procura em relação à plataforma.

Segundo a Quartz, citada no The Guardian, "os utilizadores chineses, em grande parte investidores tecnológicos e profissionais, estão a usar o espaço para falar sobre tópicos que de outra forma seriam censurados no seu país, tais como a democracia".





