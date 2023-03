A Primavera está mesmo ao virar da esquina e com ela vem o súbito impulso de limpar e reorganizar o interior da casa para a maioria das pessoas. Aqui estão algumas dicas sobre como tirar o máximo partido dos seus esforços.

Cinco dicas para uma limpeza de Primavera bem sucedida

Megane KAMBALA

Os dias estão a ficar um pouco mais longos e a natureza está lentamente a tornar-se menos hostil à medida que saímos do Inverno. Caroline Latran, organizadora doméstica da "Home by us", oferece algumas dicas importantes para fazer a transição para a Primavera.

Para Caroline, que tem estado a reorganizar e a arrumar interiores desde 2020 com o seu marido, mergulhar na desordem para encontrar o equilíbrio perfeito foi uma escolha óbvia.

"Estamos juntos há anos e, tanto quanto nos lembramos, sempre tivemos muitos elogios sobre a forma como gerimos a nossa casa. Muitas vezes associados à paranóia, queremos quebrar estes estigmas sobre arrumação, para provar que é essencial para o bem-estar, porque a nossa casa é a nossa estação de carregamento, por isso, se não for harmoniosa e organizada, não podemos recarregar eficazmente", afirma Caroline.

Aqui estão cinco recomendações para a harmonização da sua casa:

1. Prepare a sua grande limpeza de antemão

"A limpeza da Primavera por capricho é possível, mas não é a melhor coisa a fazer. O melhor é dar-se algum tempo, de acordo com o seu horário, porque cuidar da sua casa é cuidar de si próprio".

Para a especialista em limpeza, a chave é planear com bastante antecedência, marcar uma ou mais datas, "porque não é possível fazer tudo num só dia". Também é preciso pensar em roupas confortáveis, dormir bem na noite anterior e, acima de tudo, "reunir todo o equipamento necessário, por exemplo sacos de lixo, e claro, todos os produtos de limpeza necessários".

Finalmente, não negligencie os pequenos detalhes que fazem a diferença, "preparando uma boa lista de música para acompanhar a sua limpeza".

2. Plano para três categorias de caixas

Uma vez marcada a data e tomadas as disposições habituais, é tempo de agir. Para tal, planear três caixas separadas: uma para coisas a guardar, outra para coisas a dar e outra para coisas a vender.

Uma vez feito isto, "a ideia será pegar em cada objeto que tiver nas suas mãos". Para o fazer eficazmente, é melhor dividir o trabalho por família de objetos: roupas, livros, etc. De facto, quando se trata de armários de roupa, existem duas escolas de pensamento: tirar tudo de uma só vez, ou dividir o trabalho por armário.

Caroline Latran prefere a segunda opção, de longe. "Retirar tudo de uma só vez, especialmente se a pessoa tiver muitas coisas, pode ser desencorajador, embora tenha a vantagem de confrontar tudo o que é seu diretamente. É, no entanto, mais motivador sequenciar a limpeza por parcela".

Acima de tudo, não devemos perder de vista que o que está em jogo em tudo isto é "colocar tudo na categoria certa". "Deve-se dar o máximo possível se não se quiser mais". A armadilha da venda é que ela consome muito tempo. Requer armazenamento, pelo que é preciso ponderar a relação ganho/benefício se se quiser fazer isso.

3. Realmente ir até ao fim

Quer a sua grande arrumação esteja espalhada por vários dias ou várias semanas, é imperativo terminá-la completamente. "Uma vez concluída a fase de triagem, deve então planear diretamente como se vai livrar de tudo o que tem de ir, pelo que não é possível ser 'libertado' se não avançar com o processo".

Para esta parte das operações, "é para organizar tudo bem com bandejas, suportes de plástico. Desta forma, é fácil manter a ordem, com recipientes que são rotulados para um sistema ótimo, concebido de acordo com as necessidades do interior".

4. Reorganizar os armários

A parte seguinte da rotulagem é, portanto, uma ocasião perfeita para "aproveitar a oportunidade de reorganizar todos os armários".

De um ano para o outro, pode ter acumulado muitas coisas novas, e mesmo depois da organização, pode ter de repensar o seu armazenamento. E ao contrário da crença popular, a optimização de tudo não é uma questão de paranóia. "Fazer tudo isto dá-lhe uma sensação de bem-estar, e é muitas vezes assim que surge o desejo de redecorar. Com a Primavera e o ciclo da natureza a renovar-se, podemos acrescentar plantas, para estar em sintonia com o exterior que (re)ganha vida".

5. Estimular os sentidos além da visão

Por último, mas não menos importante, pensar em estimular outros sentidos além da visão. "Pode-se optar por usar um perfume de interior com difusores de óleo essencial ou velas perfumadas feitas de cera natural. Faz-se um favor a si próprio e ao planeta, pensando ecologicamente. Pode até criar a sua própria fragrância de ambiente, com lima, tomilho, menta...".

Serviços para todos os orçamentos Quer seja para aqueles que não sabem realmente por onde começar ou para aqueles que não têm vontade de arregaçar as mangas, há vários tipos de serviços disponíveis em Home by us. Para orçamentos pequenos, pode ser considerada uma sessão de 'coaching' de duas horas, para a qual deverá contar entre 250 e 300 euros. Para serviços em que o casal trabalha diretamente em casa, com ou sem a ajuda do proprietário do local, o custo será de 4.000 euros. "É um investimento, com certeza, mas escolhemos equipamento de muito boa qualidade e durável, incluindo bandejas de acrílico para a cozinha, por exemplo, e limpamos com produtos responsáveis. Tem realmente de considerar que esta é uma abordagem para o resto da sua vida". O apoio dura três meses, para que as pessoas tenham toda a teoria necessária para repensar o seu interior de A a Z, fazer o maior número possível de divisões, e "dá-lhes também o incentivo para gerirem tudo sozinhas uma vez que tenhamos partido". Finalmente, para aqueles que estão longe do Luxemburgo e ainda utilizam os seus serviços, a dupla está a trabalhar num programa de apoio à distância que incluiria "instruções passo a passo, com sessões de treino uma ou duas vezes por semana, para repensar a decoração e a organização".

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto)

