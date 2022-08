A Schueberfouer já existe há 681 anos. Começou como um mercado, mas hoje é muito mais. Descubra cinco curiosidades sobre a maior feira popular do Luxemburgo.

Cinco coisas que tem de saber sobre a Schueberfouer

A segunda quinzena de agosto significa geralmente o início de três semanas de diversão e adrenalina na Schueberfouer. Frequentada por cerca de dois milhões de pessoas da Grande Região, está repleta de divertidas bancas de feira, carrosséis, montanhas-russas e iguarias gastronómicas.

A edição deste ano decorre de 19 de agosto a 7 de setembro. Pela primeira vez desde o início da pandemia, as celebrações estão de volta em pleno andamento.

1. Como começou

João o Cego, Conde do Luxemburgo e Rei da Boémia fundou a feira em outubro de 1340 como um mercado de oito dias para assinalar o Dia de São Bartolomeu (24 de agosto). Foi um evento de grande importância económica para a região, já que o Luxemburgo ocupava um lugar central na estrada que ligava a Itália à Flandres. Originalmente, era o local para comprar a cerâmica e porcelana, tecidos e artigos domésticos, bem como produtos agrícolas e gado.

A partir do século XVI, tornou-se um dos maiores mercados de gado bovino da regiãom, onde se podia comprar porcos, cabras, ovelhas e até cavalos. A feira foi originalmente realizada no Plateau Saint Esprit, pelos restos da fortaleza da cidade "Schuedbuerg", mas como a área era estreita, mudou-se em 1610 para Limpertsberg, a norte de Allée Scheffer, depois de uma área arborizada ter sido desbravada para proporcionar o espaço grande perfeito.

A partir do século XVIII, cresceu para se tornar mais do que um simples mercado, com concertos, danças e jogos de habilidade. Por volta de 1840, foram montados os primeiros carrosséis. Em 1893, quando Limpertsberg se tornou mais urbanizada e se deu início ao desmantelamento das muralhas da fortaleza da cidade, a Schueberfouer mudou-se para os campos de Glacis. No início do século XX, uma roda gigante e uma montanha-russa juntaram-se à feira, e em 1929 foi também acrescentada uma braderie (mercado de rua).

2. O nome

Há duas teorias sobre a origem do nome Schueberfouer. Alguns dizem que deriva da localização original em Schuedbuerg, que lhe deu o nome Schuedebergermesse, que mais tarde se tornou Schueberfouer (Fouer significa feira em luxemburguês). Outros dizem que deriva da palavra alemã Schober, que pode significar celeiro ou pilha, simbolizando onde a colheita seria mantida, uma vez que Schueberfouer foi inicialmente um festival agrícola.

É tradição os músicos deambularem pela cidade a tocar a marcha, acompanhados por um pastor e por várias ovelhas.

3. Dia de Kirmes

No Kiermessonndeg (Dia de Kirmes, ou domingo da festa paroquial), a 4 de setembro, é tradição os músicos deambularem pela Cidade do Luxemburgo e tocar a Marcha Hämmelsmarsch ou Mutton. São acompanhados por um pastor e por várias ovelhas. Há uma fonte na cidade velha que retrata esta cena, do escultor local Wil Lofy, que faleceu no verão passado.

A música também é tocada na abertura da feira, no meio do rebanho de ovelhas. A letra da Hämmelsmarch foi escrita pelo poeta luxemburguês Michel Lentz, e a cerimónia de abertura reúne os músicos, ovelhas e o burgomestre da Cidade do Luxemburgo, juntamente com muitos políticos que são convidados para uma digressão seguida de Kiermesham (presunto) e Kiermeskuch (bolo).

4. Lämmy, a mascote

A mascote da Schueberfouer chama-se Lämmy, uma ovelha vestida com as tradicionais roupas camponesas azuis dos músicos do século XIX. Foi criada pelo cartoonista e artista Emile Schlesser (ou Milli) e adorna grande parte das embalagens para as guloseimas que se podem comprar na feira.

5. As delícias da feira

Fouerfësch é um peixe frito numa massa de cerveja, mas os foliões também apreciam os gromperekichelcher (bolos de batata fritos), churros, amêndoas torradas e torrões, com um copo de Crémant ou cerveja.

O peixe frito em massa de cerveja é uma das especialidades da feira. Foto: Guy Wolff/Luxemburger Wort

Há mais de 200 bancas, stands e carrosséis, incluindo algumas das montanhas-russas mais recentes. A feira termina normalmente com um espetáculo de fogo-de-artifício.

O que vai acontecer este ano?

A maior feira de diversões do Luxemburgo decorrerá diariamente desde finais de agosto a princípios de setembro no Champ du Glacis, num local com mais de quatro hectares.

A abertura oficial é já nesta sexta-feira, 19 de agosto, às 17h, quando todos são convidados a seguir a Hämmelsmarsch (marcha das ovelhas) à volta das bancas e dos carrosséis. Haverá o Dia da Família a 24 de agosto e os bilhetes para as diversões serão a metade do preço a 7 de setembro, das 12h às 20h, no último dia da feira, que encerrará com o tradicional fogo de artifício.

A feira estará aberta sete dias por semana, das 12h até à 1h.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times)

