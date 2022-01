Sol deverá regressar nos próximos dias, ainda que com algumas nuvens. Tempo frio vai manter-se.

Meteorologia

Chuva dá tréguas até ao fim de semana

O sol deverá espreitar durante os próximos dias no Grão-Ducado. Segundo o boletim semanal do Meteolux, o tempo estará mais soalheiro mas continua frio, com as mínimas negativas até pelo menos ao fim de semana.

Para esta terça-feira o Meteolux prevê algum nevoeiro e tempo cinzento durante a parte da manhã com a nebulosidade a diminuir ao longo do dia. As mínimas poderão manter-se nos -4°C e as máximas não vão passar os 3°C.

Na quarta as temperaturas sobem ligeiramente para máximas de 4°C e mínimas de -2°. Já na sexta e no sábado as máximas não deverão passar os 5°C. Os termómetros voltam a descer no domingo para os 2°C de máxima e -2°C de mínima.

Tempo

O tempo deverá manter-se seco até pelo menos domingo com nevoeiro previsto para o início das manhãs.

