Os chefes portugueses Celso Padeiro e Pedro Monteiro foram premiados na competição “Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018”, na secção “Culinary Art”, durante a mostra dedicada à gastronomia, Expogast, que teve lugar na passada semana em Kirchberg.

Chefes portugueses vencem prémio no Luxemburgo

A feira gastronómica, que decorreu entre 24 e 28 de novembro, reuniu 105 equipas (nacionais, juniores, regionais e de catering) de cozinheiros de todo o mundo. As equipas foram avaliadas por um júri de profissionais internacionais, que tive a oportunidade de avaliar a apresentação, sabor, originalidade, limpeza do local de trabalho e desperdício alimentar.



Com o prémio arrecadado no Luxemburgo, os dois chefes portugueses garantiram a presença nas Olimpíadas da Culinária na Alemanha, a ter lugar na cidade de Estugarda, no dia 20 de Fevereiro de 2020.



Foto: Pierre Matgé