Viver 2 min.

Segurança rodoviária

Check-up gratuito aos pneus e luzes até novembro

Os peritos do ACL vão fazer inspeções gratuitas em vários locais do Grão-Ducado entre 18 de outubro e 18 de novembro.

O Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) iniciou esta segunda-feira uma campanha gratuita de check-up aos pneus e iluminação dos automóveis em todo o Grão-Ducado. A iniciativa dura entre 18 de outubro e 18 novembro e os peritos do ACL vão estar em vários hipermercados e centros comerciais do país em várias datas.

Desde Bascharage até Wemperhardt, passando por Kayl e Howald, entre outras cidades para verificar o estado dos pneus e o correto funcionamento das luzes dos carros, o serviço que será oferecido de forma gratuita (lista com datas e locais abaixo). Com o começo da época do frio, neve e chuva, a prevenção é essencial, adverte o organismo. Com os dias a encurtarem e a temperatura a descer, as condições de tráfego "irão deteriorar-se consideravelmente".

A ACL vai verificar, assim, o material dos pneus, a 'idade', perfil e o estado geral de desgaste. A lei estabelece que a profundidade mínima do piso do pneu deve ser de 1,6 mm. Por razões de segurança, os mecânicos do ACL aconselham a que não se conduza com pneus de inverno com um perfil inferior a 4 mm. "Abaixo disto são menos eficazes na neve", recomenda o comunicado enviado às redações.

No que toca à iluminação, a ACL vai assegurar que todas as lâmpadas estão em bom funcionamento, bem como o estado dos refletores e das lentes dos faróis. A associção reitera que a posição das luzes em relação à estrada é importante. Se forem demasiado altas podem ofuscar o tráfego, se forem demasiado baixas não iluminarão suficientemente a estrada, relembra.

Os peritos vão também verificar o estado da bateria dos automóveis sem custos acrescidos. De acordo com as estatísticas da ACL, as avarias relacionadas com as baterias são as mais comuns, especialmente durante os meses de inverno. Abaixo dos 10°C, a reação química é mais lenta e envia menos corrente para os componentes elétricos, explica.

O tempo médio de vida de uma bateria de um carro é de 4 anos. "Se a bateria já apresentar alguns pontos fracos, é quase certo que irá falhar. Especialmente porque os carros modernos consomem muita eletricidade", adverte ainda a ACL. Desta forma, durante o inverno, é recomendável que se ligue o carro antes de iniciar a descongelação ou o aquecimento do assento.

A ACL estará das 10h30 às 18h00 nos seguintes locais e datas:



18.10.2021: Cactus Bascharage

19.10.2021: Cactus Bascharage

21.10.2021: Cactus Remich

22.10.2021: Cidade Concorde Bertrange

26.10.2021: Ettelbruck

28.10.2021: Cactus Bettembourg

29.10.2021: Cactus Bettembourg

02.11.2021: Cactus Kayl

03.11.2021: Cactus Kayl

04.11.2021: Cactus Howald

05.11.2021: Centro Comercial Maassen Wemperhardt

08.11.2021: Mertert

09.11.2021: Cactus Belle Étoile

12.11.2021: Centro Comercial Knauf Pommerloch

15.11.2021: Cactus Bereldange

16.11.2021: Cactus Redange

17.11.2021: City Concorde

18.11.2021: City Concorde

