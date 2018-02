“É uma grande responsabilidade como cantora carregar este apelido, mas eu quero guardá-lo comigo para ir o mais longe possível.” Cassandra Lobo é sobrinha daquele que ficou conhecido como “a voz de Cabo Verde”, Ildo Lobo, saudoso líder e vocalista do mítico grupo Tubarões. Cassandra nasceu na ilha de Santiago e reside há 18 anos no Luxemburgo. Em Cabo Verde venceu a primeira edição do concurso “Todo o Mundo Canta”. No Luxemburgo, depois do projeto “Cassandra Lobo Group” (world music), a cantora, que é também educadora de infância, vai lançar em breve o seu primeiro álbum a solo, um regresso às origens, com ritmos de Cabo Verde.

Cassandra Lobo no confessionário

O que estava a fazer antes desta entrevista?

Estava a trabalhar.

Quando era pequena o que é que queria ser quando fosse grande?

Hospedeira.

Que outra profissão faria se não fizesse o que faz?

Assistente social.

Se pudesse ter um super-poder, qual seria?

Acabar com toda a pobreza no mundo.

Se fosse homem seria...

Futebolista.

Se fosse uma personagem histórica seria...

Amílcar Cabral.

O defeito de que não consegue livrar-se?

Pontualidade.

A qualidade de que mais se orgulha?

Honestidade.

Uma proibição que não suporta?

Uma mãe proibir o filho de ver o pai, quando há problemas entre os dois progenitores.

Um livro?

Bíblia.

Um disco/artista?

Nancy Vieira.

Um filme?

Independence Day.

Prato preferido?

Feijoada.

Clube do coração?

Benfica.

Um lugar (país ou sítio)?

Cabo Verde.

Que país nunca vai figurar no seu passaporte?

Indonésia.

O lugar mais estranho onde já esteve? Porquê?

Ilha de São Vicente [Cabo Verde], porque tem um lado tão lindo e outro tão triste, com crianças e velhos sem lugar para dormir, e com fome, a pedir na rua.

O pior e o melhor do Luxemburgo?

O pior é o clima. O melhor é a tranquilidade e a qualidade de vida.

Uma palavra (ou expressão) que não gosta de usar?

Palavrões como m*rda e diabo.

A palavra (ou expressão) que mais usa por dia?

Oh meu Deus! (risos).

Um autor (vivo ou morto) para escrever a sua biografia?

Não penso nisso.

Uma coisa que quer mesmo fazer antes de morrer?

Reunir toda a minha família.

O que não pode faltar no seu epitáfio?

Não penso nisso.

Depois desta entrevista vai...

Preparar o jantar.