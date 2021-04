Henri e Maria Teresa receberam a vacina contra a covid-19 esta quinta-feira na capital luxemburguesa.

Casal grão-ducal já foi vacinado contra a covid-19

Catarina OSÓRIO Henri e Maria Teresa receberam a vacina contra a covid-19 esta quinta-feira na capital luxemburguesa.

O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa foram vacinados esta quinta-feira contra a covid-19. O casal recebeu a vacina no centro de vacinação de Limpertsberg, na capital luxemburguesa.

Sem especificar se foi a primeira ou segunda dose ou uma dose única (no caso da vacina Janssen), Henri e Maria Teresa agradecem, em comunicado, a todos os que estão a trabalhar para que a campanha de vacinação no país seja um sucesso. "Um esforço de solidariedade que nos permitirá regressar gradualmente à normalidade", acrescentam.

O Luxemburgo administrou até à data quase 167.000 doses de vacinas contra a covid-19. Esta quinta-feira soube-se ainda do sucesso da campanha da vacinação voluntária da AstraZeneca para pessoas entre os 30 e os 54 anos. Nas primeiras 16 horas do lançamento da campanha cerca de 18.000 já se tinham inscrito para a toma do fármaco.





