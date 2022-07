Porque fazemos este esforço desenfreado para reconhecer as parecenças com a mãe, pai, tia-avó e o primo em quinto grau? O problema é que muitas das vezes eles não se parecem com ninguém, senão (pasme-se) com eles próprios.

Diário de uma mãe imigrante a mil

Cara chapada do pai. Das coisas parvas que dizemos quando nasce um bebé

Catarina OSÓRIO Porque fazemos este esforço desenfreado para reconhecer as parecenças com a mãe, pai, tia-avó e o primo em quinto grau? O problema é que muitas das vezes eles não se parecem com ninguém, senão (pasme-se) com eles próprios.

Há um sem fim de expressões que muitos fazem questão de dizer logo que uma criança nasce.

E depois há a incontornável “é a cara chapada do/da”.

O meu filho saiu a cara chapada do pai, fizeram questão de me dizer mal nasceu.

Para infelicidade da sua mãe que o carregou nove meses na barriga. E que sofreu a bom sofrer na hora de o trazer cá para fora.

Mas adiante.

Partilhando os filhos um código genético com os seus progenitores, a expressão nem é assim tão descabida.

Mas não é logo que os bebés nascem, meus senhores.

Ele vêm inchaditos, vermelhudos, ainda com resquícios de fluídos de sua mãe na face.

Em honesta verdade, são pequenos aliens.

Às vezes beduínos peludos ou hamsters que fazem gemidos fofos.

A questão é que nos primeiros meses de vida, a metamorfose é impossível de acompanhar. Eu já perdi a conta.

Quando passo os olhos pelo álbum da vida do meu filho ele parece-me diferente a cada semana. E ainda nem chegou aos três anos.

Porque fazemos este esforço desenfreado para reconhecer as parecenças com a mãe, pai, tia-avó e o primo em quinto grau?

O problema é que muitas das vezes eles não se parecem com ninguém, senão (pasme-se) com eles próprios.

Forçamos a barra e às vezes embaraçamos os pais só porque nos sentimos na obrigação de dizer algo reconfortante.

E o mais engraçado é que, justamente, cada lado da família puxa a brasa à sua parte no resultado final. Talvez o orgulho da ascendência a falar mais forte. Mas está tudo bem se só nos ficarmos pelo “ai que fofinho!”.

Eis que depois dos primeiros meses ser a cara chapada do pai, descobriu-se que o meu filho afinal tinha os meus olhos e a minha testa. “Dos olhos para cima é a mãe”.

Que assim seja. Cara chapada do pai. Inteligente como a mãe.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.