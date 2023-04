O programa "Desporto para Todos" está de regresso para a edição primavera/verão a partir de 17 de abril.

Capital tem mais de 200 atividades desportivas para todos

Maria MONTEIRO

Com a chegada dos dias mais quentes fica mais fácil ganhar motivação para tirar o pó às sapatilhas e fazer algum tipo de exercício físico.

A Cidade do Luxemburgo quer dar um empurrão aos seus residentes com o "Desporto para Todos", programa municipal que regressa para a sua edição primavera/verão.

A programação decorre entre 17 de abril e 15 de julho, com uma oferta adicional de atividades ao ar livre. O programa inclui um vasto leque de aulas para crianças e jovens, adultos e seniores.

Semanalmente, haverá mais de 200 atividades que conjugam desporto, lazer e bem-estar, a ser realizadas em pavilhões, na piscina ou ao ar livre em mais de 30 locais espalhados pela cidade, refere a autarquia em comunicado.

Segundo a comuna, estão previstas mais de 30 atividades para os mais novos, incluindo desportos como skate, body-building, jogging, break-dancing, artes marciais como aikido ou jogos como xadrez, desportos de raquete e precisão, como badminton, ténis de mesa, tiro com arco ou bilhar ou desportos de equipa como voleibol de praia ou futsal, entre outros.

Os adultos poderão escolher, sobretudo, entre atividades de fitness e musculação, diferentes tipos de ginástica, relaxamento ou interação entre pais e crianças. Também haverá atividades aquáticas, como aqua-gym, aqua-jogging ou hydrogym.

Atividades são gratuitas para jovens

Além disso, há ainda mais de 40 atividades pensadas especialmente para os maiores de 55 anos, como ginástica ligeira (em pé ou sentado), ginástica aquática, musculação ligeira, alongamentos, badminton, dança ou caminhada nórdica.

Para tirar partido do bom tempo, a comuna da capital irá oferecer mais atividades ao ar livre, como aulas de voleibol de praia e futebol, aulas introdutórias e avançadas de golfe, caminhadas de várias horas pelas áreas rurais do Luxemburgo, passeios de bicicleta e caiaque ou artes marciais como qijong e taijiquan nos diferentes parques municipais da cidade.

As atividades são gratuitas para os jovens (12 a 16 anos), que apenas precisam de fazer a inscrição, acompanhada de uma autorização parental.

Os residentes com mais de 16 anos têm de pagar 30 euros por atividade ou 110 euros pelo passe geral, que dá acesso a todas as aulas, à exceção daquelas que têm um número limitado de participantes e que requerem inscrição.

Os maiores de 55 anos estão sujeitos às mesmas tarifas que os adultos, mas têm direito à oferta de uma atividade no ato de inscrição.



Os adultos residentes noutras comunas pagam 60 e 220 euros, consoante a modalidade escolhida.

As inscrições podem ser feitas através do formulário no site da comuna ou presencialmente no departamento de Desporto da autarquia (90, boulevard de Kockelscheuer). As informações completas sobre o programa podem ser consultadas online.

