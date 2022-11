Na origem do fecho está um incêndio que deflagrou no restaurante Aubergine, situado no mesmo edifício.

Capital. Piscina da rue des Bains fechada até nova ordem

A piscina da rue des Bains, na Cidade do Luxemburgo, está fechada ao público. Na origem do fecho está um incêndio que deflagrou no restaurante Aubergine, situado no mesmo edifício.

Segundo uma curta nota da autarquia da capital, divulgada esta quarta-feira, o chamado Centro de Relaxação Aquática "Badanstalt", que inclui a piscina, sauna, banho turco e ginásio, vai permanecer fechado até nova ordem.

A autarquia adianta apenas que "a data de reabertura será comunicada em tempo útil".

O incêndio no restaurante Aubergine aconteceu na segunda-feira, dia 31 de outubro. De acordo com o jornal Le Quotidien, as chamas terão deflagrado na cozinha do estabelecimento pouco antes das 9h, não havendo registo de feridos.



