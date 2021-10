Este ano, concorreram 40 localidades ou regiões urbanas com mais de 50 mil habitantes, sendo os vencedores da 12.ª edição do prémio anunciados a 3 de dezembro.

Mobilidade

Capital do Luxemburgo e Porto entre as seis cidades finalistas a prémio europeu de acessibilidade

A capital do Luxemburgo e a cidade do Porto estão entre as seis finalistas ao prémio Access City 2022, que reconhece os esforços de uma localidade para se tornar sem barreiras e acessível às pessoas com deficiência.

O anuncio foi feito esta terça-feira, pela Comissão Europeia, e além da Cidade do Luxemburgo e do Porto estão também nomeadas Barcelona e Palma de Maiorca (Espanha), Helsínquia (Finlândia) e Lovaina (Bélgica).

Nesta edição, será ainda atribuída uma menção especial à cidade que mais fez para tornar as suas estações acessíveis às pessoas com deficiência durante o Ano Europeu dos Caminhos-de-Ferro.

O prémio recompensa e celebra a vontade, a capacidade e os esforços de uma cidade para se tornar mais acessível e ainda para garantir a igualdade de acesso aos direitos fundamentais, melhorar a qualidade de vida da população e assegurar que todos os seus cidadãos, independentemente da idade, grau de mobilidade ou faculdades, tenham o mesmo acesso a todos os recursos e lazeres disponíveis.

A Cidade do Luxemburgo recebeu o terceiro prémio em 2018 e uma menção honrosa em 2015.

com Lusa





