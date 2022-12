Se tenciona entrar em 2023 na cidade do Luxemburgo, saiba que vai poder contar com um reforço dos transportes públicos.

Ano Novo

Capital com autocarros toda a noite e elevadores abertos no Revéillon

Diana ALVES

Numa nota divulgada no seu site, a autarquia da capital informa que na passagem de ano as sete linhas da rede noturna City Night Bus e parte do serviço normal de autocarros vão circular toda a noite.



Algumas das linhas vão continuar a circular com a mesma frequência com que circulam à noite, sendo que o horário será estendido até cerca das 6h do primeiro dia do ano. Já os City Night Bus vão circular com a cadência habitual até às 6h30 da manhã.

Também os elevadores da Pfaffenthal e do Grund vão estar excecionalmente abertos toda a noite, sem interrupções.

Os horários e detalhes do serviço de transportes da capital pode ser consultado em vdl.lu.

