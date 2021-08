Oos cerca de 200 comerciantes participantes deverão assegurar o respeito pelos gestos barreira no interior e exterior das suas lojas.

Capital

Braderie com máscara obrigatória e respeito dos gestos barreira

Henrique DE BURGO Oos cerca de 200 comerciantes participantes deverão assegurar o respeito pelos gestos barreira no interior e exterior das suas lojas.

A comuna da Cidade do Luxemburgo organiza esta segunda-feira a 92a edição da 'Grande Braderie', principal evento comercial do país, com artigos a preços mais baixos.

Tal como no ano passado, vai haver também algumas limitações devido à pandemia.

A autarquia refere em comunicado que os cerca de 200 comerciantes participantes deverão assegurar o respeito pelos gestos barreira no interior e exterior das suas lojas.

Outra medida a adotar é o uso obrigatório da máscara por parte dos clientes no perímetro da Braderie, quando a distância de metros não puder ser respeitada.Nestas condições, os visitantes poderão efetuar as suas compras entre as 9h e as 19h, no bairro da Gare e no centro da Cidade do Luxemburgo.

Quanto à circulação, várias artérias da capital vão estar fechadas ao trânsito.

Por esse motivo, os responsáveis recomendam o uso de transportes públicos e dos parques de estacionamento P+R Bouillon, Kockelscheuer, Luxembourg-Sul e Estádio do Luxemburgo, de onde há autocarro que fazem ligação até ao centro da capital e ao bairro da Gare.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.