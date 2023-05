Era impensável imaginar Camila como rainha de Inglaterra. Este sábado, porém, ela vai ser coroada como rainha consorte. Como conseguiu?

Camila, uma rainha com sorte

Paulo Anunciação Durante anos, Camila, namorada, amante e depois mulher do rei Carlos III, foi uma das mulheres mais odiadas no Reino Unido. Era impensável imaginá-la como rainha de Inglaterra. Este sábado, porém, ela vai ser coroada, ao lado do marido, como rainha consorte. Como é que ela conseguiu?

Este sábado, Sua Majestade a rainha consorte Camila vai ser coroada com toda a pompa e circunstância ao lado do marido, o rei Carlos III, monarca do Reino Unido e chefe de Estado de 14 outros países. Na última década do século passado, no entanto, a mesma Camila era sem dúvida a mulher mais odiada no país. Ela era uma espécie de inimiga pública número um. Camila era “a outra”, uma mulher sem coração, cruel e insensível que aparentemente destruíra o casamento de Carlos e Diana, príncipes de Gales. Seria impensável, na altura, imaginar Camila com a coroa de rainha na cabeça.

Uma década mais tarde, em 2006, uma sondagem do diário The Times continuava a indicar que apenas uma minoria – cerca de 21 por cento dos britânicos – concordava com a ideia de Camila ser rainha de Inglaterra. Mas com tempo tudo se cura, diz a sabedoria popular. E a verdade é que nos últimos anos ela conseguiu inverter a tendência.

Camila passou a ser, inclusive, um dos membros mais respeitados da família real britânica atual. Quando ela subir ao cadeirão da abadia de Westminster, no sábado, ao lado do marido, ela vai receber uma das coroas disponíveis nos tesouros reais (o palácio optou por reciclar uma coroa que foi usada pela rainha Mary, bisavó de Carlos). E vai fazê-lo sabendo que, agora, a maioria da população – entre 52 e 55 por cento, segundo as sondagens mais recentes – tem uma opinião favorável e acha que ela será uma boa rainha.

Como é que ela conseguiu esta transformação? “Foi uma evolução natural, lenta, que acabou por revelar Camila como a pessoa que ela é – uma mulher divertida e carismática, simples, trabalhadora, dedicada ao marido e ao país”, explica a especialista Jennie Bond, antiga correspondente da BBC para assuntos da realeza.

A rainha Isabel anunciou, alguns meses antes da sua morte, que era seu “desejo sincero” que a nora fosse coroada ao lado do marido e recebesse o título de “rainha consorte” (e não “princesa consorte”, como fora anunciado em 2005). Foto: Facundo Arrizabalaga/EPA/dpa

Camila conheceu Carlos, na altura príncipe de Gales e herdeiro do trono, no início da década de 1970. Era magra, loura, mas não era uma mulher particularmente bonita. Fumava sem parar. Ela sobressaía pela sua personalidade divertida, sentido de humor levemente picante e obsceno e enorme à-vontade. “Camila era ‘sexy’, nada tímida e tinha aquela atitude de quem não liga a nada”, diz o biógrafo Christopher Wilson. O jovem príncipe ficou totalmente apanhado. Foram namorados durante mais de um ano.

Segundo Penny Junor, autora de várias biografias de membros da realeza britânica, a casa real torceu o nariz à relação. O influente lorde Mountbatten, tio-avô e mentor de Carlos, não aprovou. Camila, disse ele, não era suficientemente aristocrática, nem alinhava com a imagem adequada da noiva jovem, casta e pura que ele queria ajudar a encontrar para o futuro rei. “Bedded can’t be wedded” [Se já foi para a cama com alguém, não poderá casar], era a máxima simples – repetida frequentemente por Mountbatten – que se aplicava, na altura, às potenciais candidatas a esposa do herdeiro do trono britânico.

Havia também outro problema: Camila continuava apaixonada por Andrew Parker Bowles, um oficial do exército, mulherengo e sedutor, com quem mantinha há anos um namoro inconstante (entre as inúmeras conquistas dele contava-se, por exemplo, a princesa Ana, irmã de Carlos). Camila e Andrew acabaram por casar em 1973. Ela tinha quase 26 anos e ele 33.

Convidada especial

No verão de 1981, quando o príncipe de Gales casou com lady Diana Spencer na catedral de São Paulo, em Londres, Camila foi um dos 3.500 convidados presentes. Carlos era há muito amigo da família Parker Bowles. Moviam-se no mesmo círculo restrito das classes mais altas do reino. Tinham em comum a paixão pelo campo, pelos cavalos e pelo jogo do pólo.

O príncipe era visita frequente de Bolehyde Manor, a casa dos Parker Bowles no condado de Wiltshire, e foi, inclusive, padrinho de Tom, um dos dois filhos de Camila. Em 1986, Carlos e Camila reacenderam o namoro antigo. Voltaram a ser amantes. “As infidelidades em série de Andrew levaram Camila a manter o contato com Carlos. Era óbvio que a eletricidade sexual ainda existia entre eles e que ela encontrava conforto na devoção sempre demonstrada [por Carlos]”, explica Tina Brown, autora do livro “The Palace Papers”. O príncipe, por seu lado, fugia de uma relação matrimonial sem chama e profundamente desequilibrada – Diana era quase 13 anos mais nova do que ele – e procurava consolo nos braços de Camila.

Com o passar do tempo e com a sucessão de “oportunidades fotográficas” cuidadosamente programadas pela máquina de relações públicas do príncipe, a antipatia do público em relação a Camila foi perdendo vigor. Fotografia: Prakash Singh

A princesa de Gales estava a par das escapadelas do marido. Sabe-se que em 1989 ela intercetou Camila numa festa de sociedade e disse-lhe na cara: “Eu sei o que se passa entre você e Carlos e quero que saiba isso”, disse Diana. No círculo privado da princesa, Camila era conhecida como “the rottweiler”. “O pior dia da minha vida foi quando descobri que Carlos e Camila estavam juntos de novo”, lê-se numa frase atribuída à princesa de Gales publicada na biografia “Diana: a sua verdadeira história” (Bertrand, 1992), do jornalista Andrew Morton, um livro que contou com a colaboração direta da própria Diana.

A década de 1990 foi tumultuosa para a popularidade de Carlos, de Camila e da própria monarquia. Um ano depois das revelações do livro de Morton, os jornais britânicos tiveram acesso à gravação de uma conversa telefónica entre os dois amantes, que ficou conhecida como “Camillagate”.

O público ficou surpreendido com o testemunho – por vezes excessivamente gráfico – de enorme atração física (Carlos: “Quem me dera viver dentro das tuas calças, como um Tampax”). O diálogo, gravado num serão de domingo, arrasta-se por vários minutos e inclui dezenas de piropos mútuos, ternurentos, por vezes obsessivos. A palavra “querido” ou “querida” é ouvida por 23 vezes. Ao longo da conversa é evidente que Camila ama-o profundamente, deixa-o alegre, puxa por ele, transmite-lhe confiança. Preocupa-se com o bem-estar do príncipe. Ri-se das piadas infantis. Até se oferece para ler os discursos dele. Enquanto que a deslumbrante Diana roubava as atenções, Camila é discreta e deixa Carlos brilhar.

Numa entrevista televisiva em 1994, o príncipe Carlos admitia publicamente o adultério. Os Parker Bowles divorciaram-se no ano seguinte. Alguns meses mais tarde, em novembro de 1995, Diana explicava numa entrevista à televisão: “Havia três pessoas no meu casamento. Era gente a mais”. O divórcio de Carlos e Diana foi decretado em agosto de 1996.

Depois da morte da princesa, em 31 de agosto de 1997, Carlos orquestrou o longo e moroso processo de aceitação pública de Camila. A tarefa não era fácil. Ela transformara-se no ódio de estimação de toda a nação. Aparentemente, foram precisos alguns anos para que os filhos William e Harry aceitassem encontrar-se com ela (também não foi fácil para Camila; antes desse primeiro encontro, ela teve de procurar forças e coragem num gin duplo).

Com o casamento, Camila passou a integrar a família real britânica. Passou a ser conhecida como duquesa da Cornualha, um dos títulos que cabem, por tradição, aos herdeiros do trono britânico (por respeito a Diana, ela não quis ser princesa de Gales). Foto: AFP

O fantasma de Diana estava por todo o lado. Contrastando com a imagem de “anjo” ou de “fada” que sempre acompanhou a princesa de Gales, Camila Parker Bowles teve de habituar-se a conviver com o rótulo de “bruxa má”. A imprensa continuava a adotar os qualificativos pouco simpáticos com que Diana descrevera a rival (além de “rottweiler”, Camila era também “cara de égua, ancas de garanhão”, “um pudim de Yorkshire estragado”). O público parecia não querer esquecer que aquela mulher era a causa direta do colapso do matrimónio e a origem de todos os infortúnios de Diana.

Camilla Parker Bowles liderou durante muito tempo os “tops” de impopularidade (nas sondagens publicadas por ocasião do Dia de S. Valentim, por exemplo, ela era regularmente votada como a “namorada mais odiada”). A probabilidade de um casamento com Carlos e eventual ascensão ao trono como “Queen Camilla” parecia mais do que remota – impossível, mesmo. Mas com a passagem dos anos – e, sobretudo, com a ajuda dos gurus de relações públicas do príncipe –, essa imagem foi gradualmente virada do avesso.

Esta notável transformação da opinião pública britânica não foi obra do acaso. Ela deve-se, em grande parte, ao génio de um homem: Mark Bolland, o antigo secretário pessoal e especialista de imagem do príncipe Carlos. Contratado pouco tempo depois da morte de Diana, Bolland empenhou-se a fundo na reconversão de Camila Parker Bowles – a “Operation PB”, na linguagem de código utilizada nos corredores do palácio.

Camila permaneceu pacientemente na sombra durante os 18 meses que se seguiram à morte de Diana. Mas depois da primeira aparição pública de Carlos e Camila, em janeiro de 1999, à saída do Hotel Ritz – o momento foi captado por tantos “flashes” de repórteres fotográficos que os canais de televisão receavam que alguns espectadores poderiam sofrer ataques de epilepsia – seguiu-se uma sucessão de eventos coreografada com rigor pela máquina de Bolland.

Camilla começou a aparecer cada vez mais nas páginas dos jornais e revistas, numa ascensão programada com marcos como as primeiras férias com os príncipes William e Harry (agosto de 1999), o primeiro encontro com a rainha Isabel II (junho de 2000, na festa de aniversário do ex-rei Constantino da Grécia) ou o primeiro beijo em público (junho de 2001). Outros marcos incluíram a primeira audiência com a monarca, a primeira ida à igreja com membros da família real ou a primeira vez em que Carlos e Camila foram vistos de mãos dadas.

Em exército de conselheiros

Com o passar do tempo e com a sucessão de “oportunidades fotográficas” cuidadosamente programadas pela máquina de relações públicas do príncipe, a antipatia do público em relação a Camila foi perdendo vigor. O “makeover” passou igualmente pela imagem.

É sabido que Camila não tem grande fotogenia, um problema que um exército de conselheiros (roupa, cabelo, dentes) tem conseguido contornar. A presença dela ao lado do príncipe Carlos passou a ser um facto encarado com normalidade. O público deixou de olhar para ela como uma destruidora de casamentos, cruel e insensível. O anúncio do noivado, em fevereiro de 2005, foi recebido com naturalidade. Carlos e Camila casaram em abril desse ano.

Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Observadores como Christopher Wilson, autor de uma biografia de Camila, consideram que a rainha Isabel “provavelmente não ficou muito contente” com a ideia do casamento. “Mas ela terá concluído que a reputação da família real poderia ser posta em causa se o assunto não fosse definitivamente arrumado”, diz Wilson. Depois do casamento num salão da câmara municipal de Windsor, seguiu-se uma missa (e bênção dos noivos) na capela de S. Jorge, um edifício de quase 550 anos dentro dos muros do castelo de Windsor onde estão enterrados muitos monarcas ingleses. Na receção que se seguiu à cerimónia, a rainha Isabel fez uma saúde aos noivos, com metáforas hípicas e alguns toques de humor.

A antiga monarca, falecida em setembro passado, não apreciou a forma como a presença de Camila afetara o primeiro casamento de Carlos e a própria popularidade da monarquia. Mas ela sabia, igualmente, que o filho nunca seria feliz longe de Camila. Para o herdeiro do trono, na altura, este facto era algo que simplesmente não podia ser negociado. A rainha Isabel, tal como grande parte da população, foi gradualmente conquistada por esta mulher, Camila, que ao longo dos anos foi demonstrando uma enorme discrição, dedicação e lealdade à casa real, a que se somou o facto – talvez o mais importante, para a família real – de nunca ter lavado roupa suja em público.

Com o casamento, Camila passou a integrar a família real britânica. Passou a ser conhecida como duquesa da Cornualha, um dos títulos que cabem, por tradição, aos herdeiros do trono britânico (por respeito a Diana, ela não quis ser princesa de Gales). A rainha Isabel nomeou Camila, igualmente, para o prestigiado Privy Council, um corpo de assessores privados do monarca. O reconhecimento total teve lugar em fevereiro de 2022, quando a rainha Isabel anunciou, alguns meses antes da sua morte, que era seu “desejo sincero” que a nora fosse coroada ao lado do marido e recebesse o título de “rainha consorte” (e não “princesa consorte”, como fora anunciado em 2005).

Nas últimas décadas, a duquesa de Cornualha é presidente ou patrona de cerca de uma centena de organizações que combatem a violência doméstica, o abuso sexual ou a mutilação genital feminina, além de outras que operam em áreas mais tradicionais, como o apoio à terceira idade, a luta contra o cancro ou os direitos dos animais. Foto: AFP

Esta reabilitação total de Camila não foi um mero resultado de operações de relações públicas bem-sucedidas. Nas últimas décadas, como duquesa de Cornualha, ela tem sido uma presença constante ao lado do marido – em cerimónias, viagens ao estrangeiro e receções oficiais. Ela é presidente ou patrona de cerca de uma centena de organizações que combatem a violência doméstica, o abuso sexual ou a mutilação genital feminina, além de outras que operam em áreas mais tradicionais, como o apoio à terceira idade, a luta contra o cancro ou os direitos dos animais.

Ela está também muito envolvida em ações de literacia e de promoção da leitura. Em 2021 lançou a página “The Queen’s Reading Room” na rede social Instagram, onde escreve sobre os livros de que gosta e interage com atores e escritores. “Desde o tempo do príncipe Alberto [1819-1861], nunca alguém da família real esteve tão envolvido [quanto Camila] na área da cultura”, diz Michael Morpurgo, um dos autores britânicos de literatura juvenil de maior êxito.

Penny Junor, que também escreveu uma biografia de Camila, sublinha o facto de a nova rainha ser sobretudo uma pessoa sensata, muito simples, humana e solidária. “[Camila] é extremamente direta e nada complicada. Ela tem piada e gosta de contar piadas para te deixar à vontade”, diz. Ela tem essa faceta tão típica das mulheres britânicas das classes mais altas – um espírito prático, sólido, descontraído e ao mesmo tempo extremamente confiante, apesar da pouca educação académica (Camila abandonou os estudos aos 16 anos, com aprovação em uma única disciplina) – o dom de alguém que se sente tão à-vontade no salão de um palácio real como no campo, sob a chuva, com as botas Wellington na lama, rodeada de cães e de cavalos.

Esse espírito e essa personalidade cativaram a maioria da população. Mas a rainha consorte está longe de criar unanimidade. O príncipe Harry – duque de Sussex, filho mais novo de Carlos e Diana, enteado de Camila –, por exemplo, nunca gostou da madrasta. Essa antipatia foi estimulada ainda mais após o casamento dele com Meghan Markle, a atriz californiana que não se revê no estilo discreto e de trabalho em equipa personificado por Camila.

No livro “Spare”, publicado no início de 2023 (“Na sombra”, na versão portuguesa), Harry descreve a madrasta como uma “manipuladora perigosa”, uma má da fita que vive obcecada com a imagem e as relações públicas. Estas acusações seriam extremamente danosas se tivessem sido proferidas há alguns anos. Mas os duques de Sussex, exilados entre as palmeiras e os holofotes da Califórnia, deixaram de contar. A maioria dos britânicos não compreende a hostilidade brutal que Harry agora alimenta relativamente à sua família de sangue e ao seu país. A maioria alinhou com Camila, uma rainha com sorte.

