Nas margens do rio Touch, David, um sem-abrigo de 53 anos, construiu o seu pequeno castelo, que tem atraído a curiosidade da comunidade.

Cabana feita de espuma reciclada recria cenário de fantasia em Toulouse

David, um sem-abrigo de Tournefeuille, na zona de Toulouse, França, construiu uma casa de espuma reciclada, que parece saída de uma história de fantasia e que tem chamado a atenção de quem passa nas margens do rio Touch.

O homem de 53 anos vive há oito meses nesta cabana invulgar, que faz lembrar as casas dos Hobbits das histórias de J.R.R. Tolkien, mas, segundo o Actu Toulouse, com a chegada do novo ano esta construção poderá deixar de existir.

Considerada como "construção ilegal" pelo município, David terá de desmantelá-la até este domingo, 1 de janeiro. O aviso das autoridades foi colocado, algumas horas antes do Natal, numa placa de "notificação formal" em frente desta pequena casa que se tornou a mais visitada da cidade em poucos meses, conta o site de informação.

No inverno passado, já tinha instalado uma outra cabana em Empalot, nas margens do Garonne, mas as inundações acabaram por destruir a estrutura. David acabou por escolher o parque público de Tournefeuille, nas margens do rio Touch.

O homem de 53 anos admite ter sido inspirado pela casa dos Hobbits, mas há reconhece que cada um pode ver outras semelhanças. "Se ao olhar para ela, algumas pessoas se imaginam no Senhor dos Anéis, outras podem achar mais parecida com as de Harry Potter, dos Estrunfes, ou com a casa dos ouriços", afirma ao Actu Toulouse.

Até há pouco tempo, David trabalhava em empregos sazonais, como animador de férias e de acampamentos. Mas em 2021 a sua vida mudou: "Fui para uma estância de inverno nos Alpes, mas ocuparam o meu apartamento. Usavam a minha eletricidade, a minha ligação à Internet, cortei tudo, mas rapidamente compreendi que já não estava em casa, mesmo que fosse eu o inquilino", conta àquele site, acrescentando que recorrer aos tribunais seria um processo demorado.

David acabou por se acomodar à sua situação atual e diz não ter vontade de voltar à vida que tinha. "Vou voltar a trabalhar, mas sem procurar um apartamento, porque quero continuar sem-abrigo". Apesar da sua condição, garante "que vive bem", com liberdade, na sua cabana, e que não se sente isolado.

