Cão mais velho do mundo é português

Redação Bobi tem 30 anos e entrou para a lista de recordes do Guinness por ser o cão mais velho do mundo ainda vivo e o mais velho de sempre registado.

Duas semanas depois de anunciar Spike como o cão mais velho do mundo a viver, o livro de recordes mundiais do Guinness teve de rever o estatuto atribuído ao animal. Afinal, havia um cão muito mais velho, que batia, assim, o recorde de longevidade daquele.

Bobi, nascido a 11 de maio de 1992, é o cão mais velho do mundo, o "mais velho de sempre", segundo o Guinness, e é português.

Trata-se, explica o organismo de registos de recordes mundiais, de um rafeiro alentejano que completou 30 anos e 266 dias de idade no dia 1 de fevereiro - os cães desta raça têm uma esperança média de vida de 12 a 14 anos.

Segundo refere o Guinness, Bobi viveu toda a sua vida com a família Costa na aldeia de Conqueiros, em Leiria, e o seu registo foi feito em 1992 nos serviços veterinários do município de Leiria, que confirmaram a data de nascimento do cão.

A idade de Bobi foi também verificada pelo SIAC, uma base de dados de animais de estimação gerida pelo SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários).

O cão português ultrapassa, desta forma, o recorde de cão mais velho de sempre, que pertencia a Bluey (1910-1939), um cão de gado australiano que viveu até aos 29 anos e 5 meses de idade.

