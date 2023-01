O lendário astronauta americano é o último sobrevivente da missão Apollo 11.

Missão Apollo 11

Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar a Lua, casou-se aos 93 anos

O lendário astronauta americano Buzz Aldrin, membro da missão Apollo 11 e o segundo ser humano a pisar a Lua, anunciou que casou com a sua namorada de longa data na sexta-feira, por ocasião do seu 93º aniversário.

Aldrin e Anca Faur, vice-presidente executiva da Buzz Aldrin Ventures, formalizaram a sua união numa cerimónia privada.

"No meu 93º aniversário (...) tenho o prazer de anunciar que o meu amor de longa data, a Dra. Anca Faur, e eu casámos", tweetou o astronautra, anexando uma foto com a esposa, de 63 anos. "Fomos unidos no sagrado matrimónio numa pequena cerimónia privada em Los Angeles e estamos tão entusiasmados como adolescentes que fogem para casar."

De acordo com o seu perfil no LinkedIn, Anca Faur obteve um doutoramento em engenharia química em 1996 pela Universidade de Pittsburgh. Antes de se juntar à Buzz Aldrin Ventures, trabalhou para empresas químicas Union Carbide e Johnson Matthey. Foi também a tesoureira de um lobby do hidrogénio e das pilhas de combustível, o California Hydrogen Business Council.

Aldrin é o último sobrevivente da Apollo 11

Os três casamentos anteriores de Buzz Aldrin terminaram em divórcio.

O astronauta americano é o último sobrevivente da missão Apollo 11, durante a qual ele e Neil Armstrong se tornaram os primeiros seres humanos a pôr os pés na Lua, a 20 de julho de 1969.

Michael Collins, o terceiro membro da missão, que pilotou o módulo de comando que permaneceu na órbita lunar enquanto os seus companheiros caminhavam na superfície da Lua, morreu em abril de 2021 e Armstrong em 2012.

Depois de deixar a agência espacial americana (Nasa) em 1971, Buzz Aldrin continuou a ser um forte defensor das viagens espaciais.

Uma cratera na Lua, situada perto do local de desembarque da Apollo 11, tem o seu nome.

