"Burnout" classifica-se como o estado de extremo stress relacionado com o trabalho.

"Burnout" é oficialmente uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou na passada segunda-feira que que o "burnout" (estado de extremo stress relacionado com o trabalho) entrou para a classificiação internacional de doenças.

A lista vigora a partir de 1 de janeiro de 2022 e tem por base análises de peritos de todo o mundo e foi adotada pela Assembleia-Geral da organização que aconteceu em Genebra, na Suíça.

Na classificação internacional de doenças da OMS, que serve de base para as estatísticas de saúde, o "burnout" surge na secção consagrada aos "problemas associados" ao emprego e desemprego, sendo descrito como "uma síndrome resultante de 'stress' crónico no trabalho que não foi gerido com êxito".

A lista de sintomas inclui:

- Sentimento de exaustão e sentimentos negativistas ligados ao trabalho

- Eficácia profissional reduzida

- Distanciamento mental em relação ao trabalho

Os médicos advertem que, antes do diagnóstico final de "burnout", é necessário excluir as hipóteses de dificuldades de adaptação ou ansiedade. Esta doença só se aplica ao ambiente profissional e não deve ser aplicada a outras situações.

Há muito que este termo está integrado nas sociedades ocidentais mas não tinha ainda encontrado um lugar definido. O psicólogo Herbert Freudenberger foi o primeiro a inaugurar a palavra num artigo científico publicado em 1974. Desde então, outros estudos têm sido conduzidos para perceber as causas e consequências. A verdade é a que saúde mental é um dos temas que mais preocupa a sociedade médica e cientifica atualmente.

Os médicos aconselham as pessoas a procurar ajuda profissional assim que sentirem que sofrem de algum dos sintomas citados acima.

Ana Patrícia Cardoso