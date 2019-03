O Dia do Bretzel, uma tradição romântica, é celebrado todos os anos a 31 de março.

Bretzel: Este domingo conquiste o amor através da gula

Manuela PEREIRA

O Dia do Bretzel (Bretzelsonndeg, na denominação original em luxemburguês) é celebrado este domingo. Trata-se de uma tradição luxemburguesa festejada por altura da Quaresma, que antecede a Páscoa. O Bretzel é um bolo que o homem oferece à mulher amada para a seduzir. Se o gesto romântico for correspondido, a mulher retribui com a oferta de um ovo, de preferência de chocolate, mas só no domingo de Páscoa. Caso não esteja interessada envia um cesto vazio.



O Bretzelssondeg era, sobretudo, festejado nas localidades banhadas pelos rios Mosela e Sauer, até meados do século XX. A partir daí, alastrou a todo o país. O Bretzel, uma iguaria tipicamente salgada nos países vizinhos, é um bolo revestido de açúcar glaceado a amêndoas. Há quem diga que a sua forma - dois círculos entrelaçados em forma de nó - representa dois apaixonados de braço dado.



Segundo a tradição, nos anos bissextos os papéis invertem-se: a mulher toma a iniciativa e oferece o bolo o homem. Cabe, depois, ao homem retribuir com um ovo de Páscoa. Esta tradição também é respeitada por casais antigos.

