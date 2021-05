Depois de várias semanas de tempo cinzento e chuva, o sol voltará a aparecer no final desta semana, com as temperaturas a subir gradualmente.

Bom tempo regressa no final da semana

Redação Depois de várias semanas de tempo cinzento e chuva, o sol voltará a aparecer no final desta semana, com as temperaturas a subir gradualmente.

De acordo com o boletim do Meteolux, o início desta semana ainda será acompanhado de chuva, mas o sol regressará na quinta-feira com os termómetros a subir gradualmente até ao fim de semana.

Para esta segunda-feira, feriado de Pentecostes, o dia começa com algum sol, prevendo-se alguma chuva da parte da tarde e noite. As temperaturas deverão rondar os 11 graus de mínima e os 14 de máxima.

A terça-feira não será muito diferente, com uma ligeira descida das temperaturas, prevendo-se mínimas de 5 e máximas de 13 graus. Na quarta-feira a chuva ainda deverá cair ao longo de todo o dia com as temperaturas a manterem-se estáveis.

Tempo

O sol deverá estar de regresso na quinta-feira com as temperaturas a começar a subir ligeiramente. Os termómetros podem mesmo chegar aos 19 graus de máxima no sábado, onde o céu já deverá estar completamente livre de nuvens.

