Vem aí a semana dos preços reduzidos da Black Friday e da Cyber Monday. Dicas para não ser enganado ou se arrepender.

Viver 2 min.

Semana dos descontos

Black Friday & Co. Que promoções valem a pena?

Uwe HENTSCHEL Vem aí a semana dos preços reduzidos da Black Friday e da Cyber Monday. Dicas para não ser enganado ou se arrepender.

A partir de segunda-feira, dia 21, começa a Black Week, a semana das maiores promoções nas lojas, com a Black Friday (25 novembro) e a Cyber Monday (28 novembro) a serem os dias mais tentadores para os consumidores do Luxemburgo.



Descontos, descontos e mais descontos. As ofertas podem ser irresistíveis mas, serão mesmo?

O “Luxemburger Wort” apresenta os conselhos da União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) para que aproveite as promoções da melhor forma, sem ser enganado ou se arrepender das suas compras.

Atenção às ofertas

Promoções? Há lojas que aproveitam estes dias, como a Black Friday, para realizar falsos descontos e reduções de preço fictícias. O melhor é escolher com antecedência o que quer comprar, verificar os preços antes da promoção, e pesquisar as comparações de preços.

Há também quem pressione os consumidores a comprar rápido para não perder a oportunidade, alegando que o produto está a esgotar ou a promoção é limitada.

Não caia em tentações. Pense bem antes de comprar o artigo, mesmo que a promoção pareça irresistível. Será que precisa mesmo deste artigo? Apele ao bom senso para não gastar dinheiro desnecessariamente.

Perigos nas compras online

Seja na Black Friday ou na Cyber Monday, ou em qualquer dia do ano, os consumidores têm de ter sempre cuidado ao realizar as suas compras online. Existem muitas páginas e sites falsos de compras, apresentado grandes descontos mas que enganam os consumidores que pagam adiantado. Os artigos podem não existir, nunca chegar ao destino ou serem diferentes ou de qualidade inferior à da promoção. Pesquise bem se a empresa não é uma fraude, se existe mesmo e se é alvo de queixas de consumidores, antes de comprar algo numa loja online “desconhecida”.

Cuidado com os custos de envio online

O aumento dos preços gerado pela crise e falta de matérias primas pode revelar-se num aumento de custos de envio e de entrega nas compras feitas online. Compare sempre estes custos.

Produtos alimentares sofrem grande aumento no Luxemburgo Desde há 15 anos que o custo do cabaz alimentar não aumentava tanto, como em outubro. Saiba quais os alimentos que estão muito mais caros.

Maiores descontos nas lojas físicas ou online?

Não há uma resposta concreta, depende caso a caso, e há que comparar os preços para saber. Escolha o artigo que deseja e depois compare o preço promocional na loja física e nos sites online.

Quem compra online deve eliminar regularmente os dados do navegador (as keyword cookies) para desativar o seu perfil. Muitos fornecedores adaptam os preços oferecidos consoante o perfil do consumidor, variando ainda o preço durante o dia, nas alturas que que geralmente costuma fazer as suas compras online.

Artigo publicado originalmente no Wort.lu/de e adaptado para o Contacto por Paula Santos Ferreira

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.