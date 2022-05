Primeiro-ministro Xavier Bettel e Gauthier Destenay celebraram este domingo sete anos de casamento.

Bettel faz declaração de amor ao marido no sétimo aniversário de casamento

O primeiro-ministro Xavier Bettel fez este domingo uma declaração pública de amor ao marido, Gauthier Destenay, no dia em que completaram sete anos de casamento.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, Bettel publicou várias fotos com o companheiro e uma mensagem onde agradece o apoio incondicional ao longo destes anos. "Há sete anos atrás, neste dia, dissemos o SIM. Obrigada por estares sempre do meu lado, tanto nos bons como nos momentos mais difíceis. Gratos por termos podido dizer SIM, enquanto noutras partes do mundo nem sequer nos seria permitido ter sentimentos um pelo outro", escreveu o primeiro-ministro.

Desde 2015 que a lei luxemburguesa permite o casamento e a adoção por casais do mesmo sexo. Foi nesse mesmo ano que Bettel casou com o arquiteto belga, a 15 de maio.

