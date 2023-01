O sexuagenário de Colfontaine, Bélgica, dirigiu-se à esquadra para encontrar o dono legítimo da elevada quantia que encontrou.

Belga encontra bolsa com 27 mil euros e entrega-a à polícia

Se encontrasse uma bolsa perdida com mais de 27 mil euros em notas, o que faria? Para um belga na casa dos 60 anos, a resposta foi fácil.

Este homem de Colfontaine, Bélgica, encontrou realmente uma pequena maleta com pouco mais de 27 mil euros, na manhã do dia 3 de janeiro, e soube como agir. Deslocou-se à polícia com o achado pedindo para que o dono legítimo da bolsa fosse encontrado e o dinheiro lhe fosse restituído. A boa ação foi relatada na página do Facebook da zona policial de Boraine, a que Colfontaine, na região da Valónia, pertence.

O pedido foi aceite e o dono dos 27 mil euros encontrado um dia depois. "A polícia não poupou esforços para identificar o proprietário desta grande soma de dinheiro", diz a polícia na rede social explicando ter "investigado e pesquisado as bases de dados onde inserimos todos os factos que chegam ao nosso conhecimento".

A pesquisa foi coroada de sucesso tendo a polícia conseguido relacionar a bolsa milionária com uma "pessoa que vive em Colfontaine". O dinheiro foi entregue a quem lhe pertencia. "Tudo acaba bem, graças à intervenção de um bom samaritano!", escreve a autoridade que elegeu a retidão do sexuagenário como a "boa ação do dia".

