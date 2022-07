Hoje é dia internacional do Beijo. Além de “levar” os humanos à Lua, beijar faz muito bem ao corpo e à mente. E traz felicidade.

Dia do Beijo

Beijar faz bem a saúde. Saiba quais são os benefícios

Paula SANTOS FERREIRA Hoje é dia internacional do Beijo. Além de “levar” os humanos à Lua, beijar faz muito bem ao corpo e à mente. E traz felicidade.

O Dia Internacional do Beijo celebra-se esta quinta-feira em muitos locais do mundo, noutros a comemoração é feita mais cedo, a 13 de abril. O melhor é aproveitar as duas datas, já que além de ser uma das maiores expressões de paixão e amor, o beijo tem muitos benefícios para a saúde, como revela a ciência.



Beijar é muito mais do que um ato de desejo ou paixão. Um beijo na boca provoca poderosas reações químicas no nosso organismo, e da arte de beijar depende até uma relação amorosa. Um mau primeiro beijo pode deitar tudo a perder e gelar o desejo sexual na hora, indica um artigo publicado no The American Journal of Medicine. Estilo “carinho, lembrei-me que tenho de ir comprar cigarros”, sai-se a correr e não se volta mais.

Beijar emagrece

Um beijo rápido ativa apenas dois músculos dos lábios e queima apenas duas a 3 calorias, quase nada. Contudo um beijo apaixonado e demorado pode envolver entre 23 a 34 músculos faciais e 112 músculos posturais, consumindo até 26 calorias por minuto, indica o referido artigo.

Diminui o stress e o colesterol

O ato do beijo estimula a produção de várias hormonas que trabalham para o nosso bem-estar, nomeadamente as endorfinas e a oxitocina, levando a uma diminuição da pressão sanguínea, dos níveis de colesterol e do stress, explica a psicoterapeuta Alexandra Pereira, num artigo sobre os benefícios do beijo, no site da Clínica da Mente, em Portugal.

Dá felicidade e diminui a depressão

Beijar estimula a produção de serotonina, dopamina e oxitocina, as chamadas hormonas da felicidade que levam a uma sensação de prazer, de euforia e diminuindo os níveis de ansiedade e depressão. Beije muito pois, sem dúvida, um beijo é bem melhor do que um comprimido antidepressivo, não acha?

Elimina bactérias e aumenta resistência a alergias

O “french kiss”, beijo à francesa ou de língua, ativa o sistema imunológico, através da saliva.

É que a saliva gera a troca de bactérias que ajudam a “regular muitos processos corporais”, além de que a exposição às bactérias da outra pessoa pode ajudar à imunidade”, segundo Alison Morris, professora de medicina da Universidade de Pittsburgh, nos EUA.

Aumenta a harmonia

Os casais que se beijam com mais frequência são menos propensos a terem discussões com os filhos, de acordo com os investigadores sociais, aponta Alexandra Pereira. “O ato beijar pode ser responsável pela qualidade de qualquer relação humana… por isso beije, beije muito”, aconselha esta especialista.

