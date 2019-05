Só amanhã, o príncipe Harry e Meghan Markle deverão dar a conhecer ao mundo o seu filho recém-nascido, numa sessão fotográfica na sua casa, em Windsor, e anunciar o nome do pequeno príncipe. Nas casas de apostas inglesas, Albert, Arthur e Alexander são os nomes preferidos. Será que os príncipes escolheram um destes nomes?

Viver 3 min.

"Bebé Sussex". Os nomes mais votados são Albert, Arthur ou Alexander

Só amanhã, o príncipe Harry e Meghan Markle deverão dar a conhecer ao mundo o seu filho recém-nascido, numa sessão fotográfica na sua casa, em Windsor, e anunciar o nome do pequeno príncipe. Nas casas de apostas inglesas, Albert, Arthur e Alexander são os nomes preferidos. Será que os príncipes escolheram um destes nomes?

“Nomes? Isto demorou tudo mais tempo do que esperávamos e isso deu-nos mais margem para pensar no assunto, contudo, ainda não há decisão. Esse será o próximo passo”, confessava esta segunda-feira, um príncipe Harry felicíssimo, durante a conferência que deu à imprensa sobre o nascimento do seu primeiro filho e das emoções que estava a sentir naquele momento, ainda em êxtase, depois de assistir ao parto.

Agora os fãs de todo o planeta do "Bebé Sussex", como já é carinhosamente chamado, aguardam ansiosamente conhecê-lo e saber como se irá chamar.

Os tios, o príncipe William e Kate, apresentaram logo os seus três filhos, à saída da maternidade, mas demoraram cinco dias, no caso do príncipe Louis, a anunciar o seu nome, e dois dias, para dar a conhecer o nome da princesinha Charlotte e do seu primogénito George.

De acordo com a imprensa inglesa, entre eles o jornal The Telegraph, deverá ser amanhã, quarta-feira, dia 8, que os duques de Sussex irão apresentar o seu filho recém-nascido ao mundo e, o Palácio de Buckingham anunciar o nome e o título que o novo bebé real terá.

Uma breve sessão fotográfica com o bebé e os pais deverá ter lugar na casa dos duques de Sussex, em Windsor, como perspetiva a imprensa. O próprio príncipe Harry salientou na comunicação que fez, depois do nascimento do filho, que em breve, ele e Meghan iriam apresentar o bebé.

Quanto ao nome. Será que os duques de Sussex vão escolher um dos nomes preferidos dos fãs apostadores da família real? Amanhã, deveremos saber.

Entre as casas de apostas, Albert, Arthur, Alexander e James são os nomes que constam há meses na lista das preferências dos súbditos.

Na casa de apostas William Hill, Alberto surge em primeiro lugar, seguido de Arthur e de Alexander, enumera o The Telegraph. Seguem-se James, Phillip, Spencer, Harry, Frederick, Thomas e Edward.

Convém lembrar que, no passado recente, os britânicos já acertaram duas vezes, nos nomes escolhidos pela família real. Aquando do nascimento do primeiro filho dos duques de Cambridge, o nome George liderava o top dos nomes de rapaz de todas as casas de apostas, no Reino Unido, e foi de facto este o nome escolhido por William e Kate para o seu primogénito. O mesmo aconteceu com a sua princesa. Charlotte foi o nome de menina preferido pelos fãs apostadores da família real. E foi igualmente o eleito pelos seus pais.

No entanto, no caso dos filhos do príncipe William, herdeiro ao trono, existem restrições na escolha dos nomes. Por serem filhos do herdeiro da coroa, e estarem nos primeiros lugares na linha de sucessão ao trono, existe uma lista de nome pré-definidos, e os pais, no caso William e Kate, só podem escolher entre esses.

Já o príncipe Harry e Meghan Markle não têm tais limitações, tendo toda a liberdade para dar ao seu filho, o sétimo na linha de sucessão ao trono, o nome que mais gostarem. Daí poderem querer dar um nome mais tradicional ao seu bebé, ou até um nome mais moderno.

Como manda o protocolo real, o anúncio do nome e do título real que o "Bebé Sussex" terá será anunciado pelo Palácio.

Devido à posição que ocupa, o novo bebé da realeza britânica não será príncipe, como o seu pai, filho do herdeiro da Coroa. Contudo, poderá passar a ser, se a rainha Isabel II assim o decidir.