BBC vai devolver prémio Bafta de entrevista à princesa Diana

Jornalista da prestigiada estação britânica terá usado métodos ilícitos para conseguir entrevista com a princesa, em 1995, que venceu vários prémios no ano seguinte, incluindo um Bafta para Melhor Talk Show Televisivo.

A BBC vai devolver um prémio Bafta atribuído, em 1996, a uma entrevista feita à princesa Diana, para o programa 'Panorama'.

A decisão da prestigiada estação britânica resulta de uma investigação independente, devido ao recurso a métodos ilícitos que o jornalista Martin Bashir terá usado para conseguir chegar à fala com a princesa de Gales

O juiz do Supremo Tribunal, Lord Dyson, concluiu esta quinta-feira, 20 de maio, que Bashir falsificou documentos bancários para ter acesso a Diana, em 1995, e acusou a BBC de ter sido "lamentavelmente ineficaz" no controlo do trabalho do seu jornalista.

O juiz Dyson considerou que Bashir "ludibriou" terceiros nos passos dados para conseguir a entrevista, enquanto a BBC "ficou aquém dos elevados padrões de integridade e transparência que são a sua marca registada".

Um ano após ter sido realizada, a entrevista, concedida então ao programa 'Panorama', ganhou o Bafta para 'Melhor Talk Show Televisivo', prémio que agora a BBC aceitou devolver, face aos factos provados em tribunal.

"A entrevista de 1995 do 'Panorama' recebeu vários prémios na altura. Não acreditamos que seja aceitável manter esses prémios pela forma como a entrevista foi conseguida", afirmou a estação em comunicado.

Também Martin Bashir foi nomeado jornalista e entrevistador do ano, nos prémios da Royal Television Society pelo trabalho, que além do Batfa, recebeu dois prémios Broadcasting Press Guild, incluindo o de melhor jornalista de TV do ano.









