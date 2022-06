Há algumas mudanças nos estacionamentos mais próximos do lago e regras a manter para preservar a limpeza e a segurança do parque.

Banhos no Haute-Sûre já sem reserva, mas com novas regras

Há algumas mudanças nos estacionamentos mais próximos do lago e regras a manter para preservar a limpeza e a segurança do parque.

A época balnear já começou e há novidades para assegurar que tudo corre sem problemas no lago de Haute-Sûre, mesmo em dias movimentados.

A boa notícia é que já não é preciso fazer os registos prévios necessários durante a pandemia para reservar espaço e ter direito a dar umas braçadas ou um mergulho.

Em contrapartida, há outras novidades que podem não ser tão positivas. Estacionar nos parques de estacionamento perto do lago é mais caro. O valor é de três euros por hora.

Outra novidade é o sistema de pagamento na entrada dos parques de estacionamento nas imediações das praias de Lultzhausen e Insenborn, em que a cobrança é feita através de terminais de pagamento eletrónico. Contudo, até meados de agosto o pagamento terá de ser feito em dinheiro, pois os dispositivos para os cartões não estarão operacionais até lá.

Quem residir na zona, pode estacionar gratuitamente. Já os pescadores e mergulhadores podem obter um cartão de estacionamento com desconto, que custa 75 euros por época.

Acessos e transportes públicos

No geral, e com o estacionamento próximo do lago mais caro, a ideia é incentivar o uso de transportes públicos ou dos parques mais afastados, descongestionando as áreas circundantes ao Parque Natural de Haute-Sûre.

Os carros podem ser estacionados gratuitamente num dos dois grandes parques "Am Kéilert" em Insenborn (700 lugares) e "Kräizfeld" em Lultzhausen (250 lugares), ao lado da N27. A partir destes, o acesso ao lago pode ser feito a pé, num percurso que demora entre 10 a 20 minutos, ou no "Plage Bus", um serviço de vaivém entre o parque de estacionamento e o lago, que se realiza de 20 em 20 minutos, entre as 11h e as 19h, aos fins-de-semana e nos feriados.

Quem optar pelos transportes públicos, pode chegar ao lago usando os autocarros 535 (Ettelbrück - Arsdorf), 624 (Wiltz - Bauschleiden) ou 627 (Wiltz - Liefrange). Além disso, há o vaivém Stauséi (690) que percorre as imediações do lago de hora a hora.

Regras para manter o espaço limpo

Para que todos possam usufruir de umas boas horas passadas à beira lago, o município de Esch-sur-Sûre estipula também regras para os churrascos, que só são permitidos nos locais pré-definidos. Quem não quiser levar comida de casa nem ter trabalho com os grelhados, pode recorrer à roulotte de venda de comida, em Lultzhausen.

É proibido levar os cães para as praias e acampar nos relvados à noite. Também não são permitidas festas com música alta a ser emitida através de altifalantes, nem qualquer tipo de desporto aquático motorizado.

As autoridades relembram ainda que os resíduos devem ser depositados nos contentores previstos para o efeito e que se estes estiverem cheios os visitantes devem levar o seu próprio lixo e despejá-lo em casa, evitando deixar restos na zona do lago.

Reforço da segurança

Melhorar a segurança dos banhistas continua igualmente a ser uma aposta, com a continuação da implementação de pontos de salvamento, que visam contribuir para encontrar mais rapidamente pessoas que procurem ajuda ou socorro.

Também está previsto um aumento de agentes da polícia e a presença, novamente, de uma equipa de Rangers durante os meses de verão, para informar e sensibilizar os visitantes e, se necessário, controlar problemas de comportamento.

Além disso, há ainda equipas móveis de informação que andarão pelos relvados a responder a dúvidas e questões.

