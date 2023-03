A capital do Luxemburgo voltou a evocar os salões de baile vienenses e o seu ambiente de gala, ao som de valsas. Veja as imagens.

Baile Vienense voltou a trazer o brilho ao Luxemburgo

O Wiener Ball Luxembourg - Baile Vienense do Luxemburgo regressou este sábado ao Cercle Cité.

A capital do Luxemburgo voltou a evocar os salões de baile vienenses e o seu ambiente de gala, ao som de valsas.

Na edição 28 do Baile Vienense de Luxemburgo – que recria o famoso Baile da Ópera de Viena, na Áustria – vários casais dançaram em elegantes trajes de noite. As jovens usaram um vestido de baile branco comprido e luvas igualmente brancas, segurando um bouquet numa das mãos.

Segundo o Luxemburger Wort, o tradicional interlúdio da meia-noite deste ano foi um espetáculo de dança latina interpretado pelos dançarinos Mateusz Kieszek e Ludivine Brangbour, finalistas do campeonato europeu "Latin Professional".

19 Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron Wiener Ball Luxembourg Foto: Alain Piron

Foi servido também um jantar de gala, composto por quatro pratos.



Com preços a variarem entre os 35 euros, para um bilhete simples com entrada tardia e apenas para dança, e os 265 euros para um bilhete VIP com tudo incluído, as receitas angariadas na edição deste ano do Baile de Viena revertem para a Fondation Jean Hamilius com um foco especial no Cercle Emile Haas Asbl que apoia jovens adultos com problemas psicossociais.

