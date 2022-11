O Presidente Emmanuel Macron já tinha demonstrado o seu apoio, descrevendo a baguete como "250 gramas de magia e perfeição".

Baguete francesa torna-se Património Cultural da UNESCO

AFP

Nesta quarta-feira, a baguete, um símbolo da vida quotidiana dos franceses, entrou para a lista da UNESCO como património imaterial da humanidade. A agência da ONU concedeu este estatuto à tradição de fazer a baguete e ao estilo de vida que a rodeia.

Mais de seis mil milhões de baguetes são feitas ​​todos os anos em França, de acordo com a Federação Nacional de Padarias Francesas - mas o estatuto da UNESCO vem num momento desafiador para a indústria.

Todos os dias, 12 milhões de consumidores franceses vão a uma 'boulangerie' (padaria) e mais de seis mil milhões de baguetes saem todos os anos dos fornos, de acordo com a Federação Nacional de Padarias Francesas.

"250 gramas de magia e perfeição"

O Presidente Emmanuel Macron já tinha demonstrado o seu apoio, descrevendo a baguete como "250 gramas de magia e perfeição".



França apresentou o seu pedido à UNESCO no início de 2021, com baguetes escolhidas sob os telhados de zinco de Paris e um festival de vinhos em Arbois.

Esta inscrição "celebra toda uma cultura: um ritual quotidiano, um elemento que estrutura as refeições, um sinónimo de troca e convivência", reagiu a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. "É um reconhecimento para a comunidade de padeiros artesanais e chefs de confeitaria", disse Dominique Anract, presidente da federação de padarias em comunicado. "A baguete é farinha, água, sal e fermento - e o savoir-faire do artesão."

Mais do que pão

A baguete só ganhou oficialmente esse nome em 1920, quando uma nova lei especificou o seu peso mínimo (80 gramas) e comprimento máximo (40 centímetros). "Inicialmente, a baguete era considerada um produto de luxo. A classe trabalhadora comia pães rústicos que se conservavam melhor", disse Loic Bienassis, do Instituto Europeu de História e Culturas da Alimentação, que ajudou a preparar o dossiê da UNESCO.

"Aí o consumo generalizou-se e o interior foi conquistado pelas baguetes nas décadas de 1960 e 1970", disse.

Há quem afirme que pães longos já eram comuns no século 18; outros que foi necessária a introdução de fornos a vapor pelo padeiro austríaco August Zang na década de 1830 para que a sua encarnação moderna tomasse forma.

Um conto popular é que Napoleão ordenou que o pão fosse feito em palitos finos que pudessem ser mais facilmente carregados pelos soldados. Outro liga as baguetes à construção do metro de Paris no final do século 19 e à ideia de que as baguetes eram mais fáceis de rasgar e dividir, evitando discussões entre os trabalhadores e a necessidade de facas.

Este reconhecimento é particularmente importante tendo em conta as ameaças a esta tradição com a industrialização e o declínio do número de lojas, especialmente nas comunidades rurais.



Em 1970, existiam cerca de 55.000 padarias artesanais (uma padaria para cada 790 habitantes) em comparação com as 35.000 atuais (uma para cada 2.000 habitantes), ou seja, uma média de 400 padarias desapareceram todos os anos, durante os últimos 50 anos.







