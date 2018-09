Boeing 737 da Air Niugini levava 40 pessoas a bordo e o piloto conseguiu que a manobra tivesse sucesso.

Avião teve de amarar numa lagoa do Pacífico

Um avião com quatro dezenas de pessoas a bordo teve de amarar numa lagoa do Oceano Pacífico, junto às ilhas Chuuk que fazem parte do arquipélago da Micronésia.



O aparelho, um Boeing 737 da companhia aérea Niugini, com origem na Papua Nova Guiné, não conseguiu chegar à pista do aeroporto das ilhas Chuuk, no sudoeste e o piloto tomou a decisão de amarar no lago, executando a manobra na perfeição e sem que houvesse quaisquer danos físicos para quem seguia a bordo.

Vários barcos da população local dirigiram-se de imediato para o local da amaragem, tendo os ocupantes do avião sido resgatados e conduzidos a terra.



