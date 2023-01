Será possível testar os modelos e novidades ao longo de um fim de semana inteiro.

Automóveis

Autofestival arranca a 23 de janeiro e vai durar 13 dias

Diana ALVES Será possível testar os modelos e novidades ao longo de um fim de semana inteiro.

A edição 2023 do festival automóvel do Luxemburgo arranca na próxima semana. O Autofestival realiza-se de 23 de janeiro a 4 de fevereiro e é a 59ª edição do certame.

De acordo com a Federação dos Distribuidores de Automóveis e Mobilidade (Fedamo), os concessionários vão também estar de portas abertas no domingo, dia 29 de janeiro.

Numa nota disponível no site, a Fedamo indica que a duração de 13 dias permite aos concessionários que participam no festival "repartir a afluência esperada durante as duas semanas e, assim, oferecer aos clientes um aconselhamento personalizado".

O organismo refere ainda que o "caráter festivo" do evento será mantido, acrescentando que todos os interessados poderão testar os modelos e novidades ao longo de um fim de semana inteiro.

Durante os 13 dias, os concessionários propõem aos clientes condições vantajosas e preços especiais.

Com quase 60 anos, o certame e é um ponto de paragem obrigatório, para quem tenciona comprar um carro novo.

