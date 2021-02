A língua portuguesa foi incluída no audioguia "Unesco para todos", uma ferramenta que permite descobrir os locais do Luxemburgo considerados Património Mundial.

Audioguia em português permite conhecer o Luxemburgo 'Património Mundial'

Henrique DE BURGO A língua portuguesa foi incluída no audioguia "Unesco para todos", uma ferramenta que permite descobrir os locais do Luxemburgo considerados Património Mundial.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Ministério da Cultura, em colaboração com a comissão luxemburguesa para a cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O audioguia - agora também em português - integra 19 etapas num percurso de cerca de dois quilómetros entre o casco velho da capital, os bairros mais antigos e as fortificações. Ao longo do percurso os visitantes podem ouvir a apresentação e explicação dos vários locais e monumentos.

Entre os três mil destinos mundiais apresentados na plataforma izi.travel, a rota "Unesco para todos" no Grão-Ducado é um dos poucos passeios que podem ser realizados em seis idiomas diferentes: português, luxemburguês, francês, alemão, inglês e holandês.

Museu Natural do Luxemburgo atribui nome de Amália a molusco pré-histórico A iniciativa partiu do departamento de paleontologia do museu, onde o Fado é bastante apreciado, referem os responsáveis em comunicado.

A tradução para a língua portuguesa foi feita pela guia-conferencista no Museu Nacional de História e Arte, Mily Tasch-Fernandes. Mily Tasch-Fernandes foi a primeira portuguesa a trabalhar nas instituições europeias no Luxemburgo, depois de ter chegado ao Grão-Ducado em 1966, com apenas 17 anos. O audioguia está disponível na internet através da aplicação izi.travel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.