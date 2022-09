A estrela de Matrix e John Wick espalhou a sua simpatia discreta e deixou-se fotografar com os funcionários dos locais por onde passou e apreciou a hospitalidade e a gastronomia portuguesa.

Hollywood

Ator Keanu Reeves passa férias no Algarve

O ator Keanu Reeves esteve recentemente no Algarve para umas curtas férias e a fez jus às suas já famosas humildade e simpatia que caracterizam o povo português.

Os restaurantes e alojamento por onde a estrela de Hollywood passou dão o testemunho disso mesmo e o artista não se furtou a posar com os funcionários para a fotografia.

Keanu Reeves andou por terras algarvias depois de ter passado pelo circuito de Jerez-Ángel Nieto, em Jerez de la Frontera, no Sul de Espanha, segundo a Rádio Comercial. O ator é um aficionado das motas e esteve dois dias a filmar naquela pista com o organizador do evento.

Depois disso, o protagonista de Matrix e de John Wick rumou ao Algarve para uns dias de descanso, numa estada discreta que passou despercebida à maioria dos outros turistas.



O ator canadiano andou por Monte Gordo, onde almoçou num restaurante junto à praia, e ficou hospedado durante três dias num alojamento em Tavira, de acordo com a NiT.

"É uma pessoa de extrema simplicidade, afável e discreto, adora Bloody Mary aprecia um bom presunto, amêijoas da nossa costa e ostras", descreveu o restaurante The Prime Beach Clube, de Monte Gordo, no post com várias fotos do ator junto do staff do estabelecimento.

Entretanto, foi confirmado que Keanu Reeves vai mesmo participar na sequela do filme 'Constantine', o anti-herói que combate o diabo e os demónios do submundo.

