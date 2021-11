O astronauta francês, original de Rouen, tem publicado na internet várias fotografias de diferentes cidades desde que iniciou a nova jornada espacial em abril.

Estação Espacial Internacional

Metz vista do Espaço

Thomas Pesquet, o astronauta francês em órbita desde a passada primavera na Estação Espacial Internacional, fotografou a capital da Moselle vista do Espaço. A publicação feita esta terça-feira já foi partilhada milhares de vezes nas redes sociais.



O astronauta garantiu que esta fotografia de Metz foi "pedida há muito tempo". Não foi por falta de tentativas, "mas longe da costa, as cidades são mais difíceis de localizar", acrescentou na publicação. "O olho carece de pontos de referência, especialmente durante o dia quando os contrastes de cor são baixos", explica Thomas Pesquet.

"Muito branco, o Centro Pompidou destaca-se muito claramente", observa o astronauta, referindo-se à mancha branca à direita na foto.

O astronauta, que está prestes a terminar a sua missão nota ainda que "a oeste do Moselle, pode ver-se que a paisagem começa a vestir as suas roupas de outono".

A fotografia de Metz vista do espaço já foi partilhada 9,2 mil vezes no Facebook e duas mil vezes no Twitter.

