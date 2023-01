No ano passado, a esposa do Grão-Duque usou roupas no valor de seis dígitos, segundo a avaliação de um blogue de moda.

Casa grã-ducal

As roupas caras da Grã-Duquesa

Sebastian WEISBRODT No ano passado, a esposa do Grão-Duque usou roupas no valor de seis dígitos, segundo a avaliação de um blogue de moda.

Não é segredo que a Grã-Duquesa Maria Teresa gosta de se vestir com peças de grandes designers de moda e marcas de luxo como Chanel ou Prada em ocasiões oficiais. Numa análise do blogue de moda "Ufo No More", que passou em revista os trajes usados pela realeza para fins de representação em 2022, a Grã-Duquesa do Luxemburgo ficou no top 5 das figuras da realeza com maiores gastos com o seu guarda-roupa.

Segundo as informações deste blogue, Maria Teresa usou um total de 148 novas peças de vestuário e acessórios no valor total de 134.500 euros no ano passado. Isto posiciona a Grã-Duquesa do Luxemburgo em quinto lugar entre os guarda-roupas reais mais caros. Para a sua avaliação, os autores do site só tiveram em conta as novas aquisições. "Não estamos a dizer que estes cálculos correspondem àquilo que as figuras da realeza realmente gastaram, pois não podemos verificar isso", explica o "Ufo No More". Também é possível que Maria Teresa e outros membros reais tenham tido algum tipo de desconto pela visibilidade que dão às peças.

Princesa Stephanie entre as mais poupadas

A princesa Charlene do Mónaco está sozinha no topo da lista. Em 2022, usou "apenas" 105 peças novas, mas estas custaram uns extraordinários 739.500 euros. Muito atrás, a princesa Olympia da Grécia apresentou ao público roupas e joias no valor de 227.600 euros. Kate Middleton também ficou no pódio das roupas mais caras. Nos cerca de 90 eventos em que esteve em 2022, a princesa de Gales apresentou roupas novas no valor de pelo menos 217.300 euros.

A princesa Sofia da Suécia também parece adorar peças caras: no ano passado, apresentou roupas e acessórios novos no valor de quase 165.000 euros, o que a coloca em quarto lugar, à frente da Grã-Duquesa.

Entre os mais poupadas, encontram-se a princesa Herdeira da Suécia, Vitória (15.000 euros), a princesa britânica Eugenie e a princesa Madeleine da Suécia (ambas 18.000 euros), mas também a Grã-Duquesa Herdeira do Luxemburgo, Stephanie. A futura Grã-Duquesa terá exibido roupas e joias no valor de cerca de 24.000 euros.

O top 10 dos guarda-roupas reais: 1. Charlene do Mónaco: 739.500 euros, 105 novas peças 2. Olympia da Grécia: 227.600 euros, 51 novas peças 3. Kate Middleton, Princesa de Gales: 217.300 euros, 204 novas peças 4. Sofia da Suécia: 163.900 euros, 118 novas peças 5. Grã-Duquesa Maria Teresa: 134.500 euros, 148 novas peças 6. Meghan Markle, Duquesa de Sussex: 107.000 euros, 97 novas peças 7. Mathilde da Bélgica: 103.500 euros, 114 novas peças 8. Maria da Dinamarca: 92.300 euros, 129 novas peças 9. Sophie Rhys-Jones, Condessa de Wessex: 87.300 euros, 99 novas peças 10. Beatrice de York: 87.300 euros, 55 novas peças

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

