Maria Helena

As previsões dos signos de 7 a 13 de maio

Carneiro

Carta dominante: O Papa, que significa sabedoria.

Amor: Invista mais na sua relação. Saiba agir com prudência e sabedoria.

Saúde: Não se desleixe, cuide de si.

Dinheiro: Pense melhor antes de gastar o seu dinheiro.

Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49.

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa proposta vantajosa.

Amor: Um amigo pode declarar uma paixão por si, trazendo novo alento ao seu coração.

Saúde: Vigie a sua alimentação.

Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.

Pensamento positivo: Acredito que os meus desejos se vão realizar, porque eu mereço!

Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48.

Gémeos

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa concretização, felicidade.

Amor: Viverá momentos muito felizes e apaixonados a dois.

Saúde: Não coma muitos doces, tendência para diabetes.

Dinheiro: Pode apostar num novo projeto.

Pensamento positivo: Praticar a arte de ser feliz é muito divertido!

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48.

Caranguejo

Carta Dominante: O Mundo, que significa fertilidade.

Amor: A vida familiar está favorecida. No amor, reina a união e a cumplicidade.

Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume e evite ambientes poluídos.

Dinheiro: Conseguirá dar resposta a tudo o que lhe pedem.

Pensamento positivo: Planto hoje sementes de otimismo, e amanhã colherei frutos de felicidade.

Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42.

Leão

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa escolha.

Amor: Oiça o que o coração lhe diz e faça escolhas mais sensatas.

Saúde: Procure que a sua alimentação seja mais rica em vitaminas.

Dinheiro: Momento favorável a nível profissional, tem a possibilidade de duplicar rendimentos.

Pensamento positivo: Oiço o meu coração e escolho o melhor para mim.

Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25.

Virgem

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa inquietação, agitação.

Amor: Pode sentir dúvidas em relação ao amor, mas esta fase será passageira. Confie mais nas suas capacidades.

Saúde: Tenha maiores cuidados com os olhos.

Dinheiro: Possível contratempo que exigirá flexibilidade e capacidade de resposta rápida.

Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim.

Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48.

Balança

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa força na adversidade.

Amor: Tudo na vida tem uma solução, não desanime perante as desilusões. Aprenda a conhecer-se melhor.

Saúde: Evite enervar-se. Os seus níveis de stress estão muito elevados.

Dinheiro: Situação financeira mais instável, seja comedido.

Pensamento positivo: Tenho força e coragem, eu sei que sou capaz!

Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48.

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa prudência.

Amor: Controle a sua impulsividade. Evite alimentar sentimentos como o ciúme e a possessividade.

Saúde: Dê mais atenção à sua saúde. Tendência para o desgaste físico e mental.

Dinheiro: Procure desempenhar o seu trabalho de forma metódica e organizada.

Pensamento positivo: Sou prudente e sei que dessa forma alcançarei a vitória.

Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa ambição, poder.

Amor: A sua força interior será essencial para manter a vida em família equilibrada. No amor, terá maior poder de decisão.



Saúde: Cuidado com quebras de tensão.

Dinheiro: Momento favorável sob o ponto de vista financeiro.

Pensamento positivo: Mostro ao mundo a luz que existe em mim.

Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49.

Capricórnio

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa sorte.

Amor: Pode haver acontecimentos inesperados, que deixarão o seu coração sobressaltado.

Saúde: Vigie a tensão arterial, tendência para haver descontrolo a este nível.

Dinheiro: Será confrontado com surpresas no trabalho. Mostre-se flexível.

Pensamento positivo: Sei que a vida me reserva surpresas maravilhosas.

Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36.

Aquário

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa discussão, negociação difícil.

Amor: Diga a verdade, saiba ser honesto com os outros e consigo mesmo.

Saúde: Cuide melhor dos seus pés. Atenção ao risco.

Dinheiro: Poderá agora planear uma viagem.

Pensamento positivo: O diálogo ajuda a resolver todos os conflitos.

Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49.

Peixes

Carta Dominante : 8 de Paus, que significa rapidez.

Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Apesar das contingências, supere sempre as dificuldades, vença os obstáculos e construa o seu caminho!

Saúde: Saiba dar uma resposta rápida a qualquer situação que surja.

Dinheiro: Mantenha o foco para conseguir atingir os seus fins.

Pensamento positivo: Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade!

Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

