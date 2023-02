A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Viver 4 min.

Maria Helena

As previsões dos signos de 5 a 11 de fevereiro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Tenha pensamentos positivos mesmo quando nem tudo corre como planeou. Enfrente os desafios com coragem.

Tenha pensamentos positivos mesmo quando nem tudo corre como planeou. Enfrente os desafios com coragem. Saúde: Mantenha a boa forma através do exercício físico regular.

Mantenha a boa forma através do exercício físico regular. Dinheiro: Terá alguma dificuldade em cumprir prazos.

Terá alguma dificuldade em cumprir prazos. Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

1, 3, 24, 29, 33, 36 Pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afeto sincero.

Touro

Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Confie no que sente. Aceite que é tempo de mudar.

Confie no que sente. Aceite que é tempo de mudar. Saúde: Tendência para dores musculares.

Tendência para dores musculares. Dinheiro: O seu bom desempenho profissional deixará os seus superiores satisfeitos.

O seu bom desempenho profissional deixará os seus superiores satisfeitos. Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

7, 11, 18, 25, 47, 48 Pensamento positivo: Cultivo a alegria no meu coração e ela dá-me frutos de Paz.

Gémeos

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade.

2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: A sua família necessita que lhe dê mais atenção.

A sua família necessita que lhe dê mais atenção. Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus ossos. Melhore a sua postura.

Deve ter mais cuidado com os seus ossos. Melhore a sua postura. Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.

O esforço profissional vai ser reconhecido. Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

4, 6, 7, 18, 19, 33 Pensamento positivo: Protejo aqueles que amo com cuidado e amor.

Caranguejo

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.

9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Pequenos desentendimentos poderão deixá-lo muito magoado(a). Veja os problemas como uma oportunidade para melhorar.

Pequenos desentendimentos poderão deixá-lo muito magoado(a). Veja os problemas como uma oportunidade para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se dos desequilíbrios alimentares.

O seu organismo pode ressentir-se dos desequilíbrios alimentares. Dinheiro: Poderá receber uma boa proposta.

Poderá receber uma boa proposta. Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

9, 11, 25, 27, 39, 47 Pensamento positivo: Encaro os obstáculos como oportunidades de melhorar.

Leão

Carta da Semana: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Uma conversa franca com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação.

Uma conversa franca com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação. Saúde: Cuidado com os rins, beba mais água.

Cuidado com os rins, beba mais água. Dinheiro: Podem surgir boas oportunidades, não as deixe fugir.

Podem surgir boas oportunidades, não as deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

10, 20, 36, 39, 44, 47 Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força.

Virgem

Carta da Semana: Os Enamorados, que significa Escolha.

Os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Domine a sua agitação, permaneça sereno(a) e saberá escolher com sabedoria.

Domine a sua agitação, permaneça sereno(a) e saberá escolher com sabedoria. Saúde: Cumpra horários e rotinas.

Cumpra horários e rotinas. Dinheiro: Surgirão novos projetos que lhe permitirão melhorar a sua situação financeira.

Surgirão novos projetos que lhe permitirão melhorar a sua situação financeira. Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

7, 18, 19, 26, 38, 44 Pensamento positivo: O poder de concretizar os meus planos está na força com que acredito em mim.

Balança

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Lute pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho!

Lute pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer desporto.

Procure fazer desporto. Dinheiro: Fase pouco favorável para investimentos.

Fase pouco favorável para investimentos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

1, 8, 42, 46, 47, 49 Pensamento positivo: Eu venço as emoções negativas tendo pensamentos positivos.

Escorpião

Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Poderá apaixonar alguém especial, estará com um forte poder de sedução.

Poderá apaixonar alguém especial, estará com um forte poder de sedução. Saúde: Estará em boa forma, continue a praticar exercício.

Estará em boa forma, continue a praticar exercício. Dinheiro: Pode realizar uma compra que há muito tempo desejava.

Pode realizar uma compra que há muito tempo desejava. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

4, 9, 11, 22, 34, 39 Pensamento positivo: Acredito que tenho o poder de concretizar aquilo que desejo.

Sagitário

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Se escutar o seu coração e agir de acordo com a sua intuição, encontrará a felicidade!

Se escutar o seu coração e agir de acordo com a sua intuição, encontrará a felicidade! Saúde: Poderá sofrer de rouquidão. Tome chá de perpétuas roxas.

Poderá sofrer de rouquidão. Tome chá de perpétuas roxas. Dinheiro: Tenha cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado(a).

Tenha cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado(a). Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

1, 2, 8, 16, 22, 39 Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções!

Capricórnio

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: N ão diga nada antes de pensar bem naquilo que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra si.

ão diga nada antes de pensar bem naquilo que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra si. Saúde: Cuide melhor dos seus pés.

Cuide melhor dos seus pés. Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de trabalho.

Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de trabalho. Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

7, 13, 17, 29, 34, 36 Pensamento positivo: Com esforço e trabalho consigo alcançar as minhas metas.

Aquário

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: N ão deixe que terceiros se intrometam na sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!

ão deixe que terceiros se intrometam na sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.

Dê mais atenção à sua saúde. Dinheiro: Período pouco favorável para investimentos.

Período pouco favorável para investimentos. Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

7, 11, 19, 24, 25, 33 Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

Peixes

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Não se precipite numa decisão importante. Analise todos os factos e pense friamente.

Não se precipite numa decisão importante. Analise todos os factos e pense friamente. Saúde: Cuidado com os resfriados.

Cuidado com os resfriados. Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que elas surtam o efeito que deseja.

Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que elas surtam o efeito que deseja. Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

5, 15, 17, 22, 31, 40 Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir!

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.