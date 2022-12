A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

As previsões dos signos de 4 a 10 de dezembro

Carneiro

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.

9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Poderá ser surpreendido(a) com uma declaração de amor. Dê a si próprio(a) a oportunidade de ser feliz.

Poderá ser surpreendido(a) com uma declaração de amor. Dê a si próprio(a) a oportunidade de ser feliz. Saúde: Evite as gorduras.

Evite as gorduras. Dinheiro: Mantenha a calma para conseguir resolver um problema no trabalho.

Mantenha a calma para conseguir resolver um problema no trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9

8, 10, 1, 2, 3, 9 Pensamento positivo: Tenho vitórias, porque sei que as mereço!

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Poderá viver uma relação fugaz, mas cheia de paixão.

Poderá viver uma relação fugaz, mas cheia de paixão. Saúde: Relaxe mais, liberte o stress acumulado no dia a dia.

Relaxe mais, liberte o stress acumulado no dia a dia. Dinheiro: A nível financeiro está tudo controlado.

A nível financeiro está tudo controlado. Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4

44, 11, 5, 36, 1, 4 Pensamento positivo: Tenho a maturidade necessária para tomar as decisões certas.

Gémeos

Carta Dominante: O Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático

O Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático Amor: A sua felicidade poderá despertar comentários invejosos. Proteja-se.

A sua felicidade poderá despertar comentários invejosos. Proteja-se. Saúde: Cuide do seu sistema cardiorrespiratório.

Cuide do seu sistema cardiorrespiratório. Dinheiro: Esteja atento às atitudes de um colega pouco sincero.

Esteja atento às atitudes de um colega pouco sincero. Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4

44, 47, 49, 25, 26, 4 Pensamento positivo: A minha inteligência e sentido prático ajudam-me a seguir o melhor caminho.

Caranguejo

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso.

O Carro, que significa Sucesso. Amor: Empenhe-se a 100% no seu relacionamento amoroso.

Empenhe-se a 100% no seu relacionamento amoroso. Saúde: Faça uma desintoxicação ao seu organismo.

Faça uma desintoxicação ao seu organismo. Dinheiro: Fase favorável ao fecho de negócios.

Fase favorável ao fecho de negócios. Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

2, 4, 13, 22, 31, 44 Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

Leão

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Controle o mau-humor. Procure que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida!

Controle o mau-humor. Procure que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida! Saúde: Deve gerir bem as suas energias para não se sentir desgastado(a).

Deve gerir bem as suas energias para não se sentir desgastado(a). Dinheiro: Controle melhor a sua vida financeira.

Controle melhor a sua vida financeira. Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48

11, 14, 32, 39, 41, 48 Pensamento positivo: Mantenho a calma, mesmo em situações mais exigentes.

Virgem

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.

5 de Copas, que significa Derrota. Amor: As suas mudanças de humor poderão trazer-lhe alguns problemas. A paz começa no seu próprio coração.

As suas mudanças de humor poderão trazer-lhe alguns problemas. A paz começa no seu próprio coração. Saúde: Receberá os resultados de um exame e sentir-se-á muito aliviado(a).

Receberá os resultados de um exame e sentir-se-á muito aliviado(a). Dinheiro: Evite tomar uma decisão sem antes analisar tudo o que ela implica.

Evite tomar uma decisão sem antes analisar tudo o que ela implica. Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8

33, 6, 21, 4, 7, 8 Pensamento positivo: Cultivo a paz no meu coração, e sei que assim sou vencedor!

Balança

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas.

O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Confie mais na sua cara-metade. Para quê discutir? Um pequeno gesto ou uma boa ação são bem mais importantes do que as palavras!

Confie mais na sua cara-metade. Para quê discutir? Um pequeno gesto ou uma boa ação são bem mais importantes do que as palavras! Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente fragilizado(a).

Poderá sentir-se psicologicamente fragilizado(a). Dinheiro: Seja firme e não deixe que abusem da sua boa vontade.

Seja firme e não deixe que abusem da sua boa vontade. Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7

9, 14, 45, 46, 49, 7 Pensamento positivo: O pensamento positivo vence todos os obstáculos.

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Uma discussão com o seu par deixá-lo(a)-á preocupado(a).

Uma discussão com o seu par deixá-lo(a)-á preocupado(a). Saúde: Poderá passar por uma fase de desânimo.

Poderá passar por uma fase de desânimo. Dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense no futuro.

Não gaste mais do que tem, pense no futuro. Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

19, 22, 29, 36, 45, 47 Pensamento positivo: Tenho fé e confiança em mim, eu sei que sou capaz!

Sagitário

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos.

4 de Ouros, que significa Projetos. Amor: Aproveite para estar mais tempo com os seus. A vida é uma surpresa, divirta-se!

Aproveite para estar mais tempo com os seus. A vida é uma surpresa, divirta-se! Saúde: Modere as suas emoções.

Modere as suas emoções. Dinheiro: Ritmo de trabalho intenso, mas o resultado será muito gratificante.

Ritmo de trabalho intenso, mas o resultado será muito gratificante. Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33

8, 10, 4, 3, 36, 33 Pensamento positivo: Cuido dos meus projetos com amor e cuidado.

Capricórnio

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.

O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Procure dar mais ânimo e vitalidade à sua relação afetiva. Tenha ideias e coloque-as em prática. Evite a monotonia!

Procure dar mais ânimo e vitalidade à sua relação afetiva. Tenha ideias e coloque-as em prática. Evite a monotonia! Saúde: Cuidado com as costas, não faça grandes esforços.

Cuidado com as costas, não faça grandes esforços. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, será prejudicado(a) pela preguiça.

Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, será prejudicado(a) pela preguiça. Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7

5, 25, 15, 45, 14, 7 Pensamento positivo: Tenho a ousadia de sonhar!

Aquário

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Exija mais sinceridade na relação com os outros. A confiança é essencial.

Exija mais sinceridade na relação com os outros. A confiança é essencial. Saúde: O cansaço pode ser aliviado com um bom banho relaxante.

O cansaço pode ser aliviado com um bom banho relaxante. Dinheiro: Reflita acerca do seu futuro profissional.

Reflita acerca do seu futuro profissional. Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

8, 1, 4, 7, 17, 19 Pensamento positivo: Eu concluo tudo aquilo que começo.

Peixes

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão por um erro cometido no passado. O poder da transformação leva o velho e traz o novo.

Alguém poderá pedir-lhe perdão por um erro cometido no passado. O poder da transformação leva o velho e traz o novo. Saúde: Cuide da sua saúde oral, poderá ter problemas dentários.

Cuide da sua saúde oral, poderá ter problemas dentários. Dinheiro: Possível entrada de dinheiro.

Possível entrada de dinheiro. Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

45, 4, 10, 1, 2, 3 Pensamento positivo: Tenho o poder necessário para escolher com justiça.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

