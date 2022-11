A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

As previsões dos signos de 27 de novembro a 3 de dezembro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Evite levar tudo tão a peito.

Estará muito sensível. Evite levar tudo tão a peito. Saúde: Imponha mais disciplina alimentar a si próprio(a).

Imponha mais disciplina alimentar a si próprio(a). Dinheiro: Modere a tendência para gastos excessivos.

Modere a tendência para gastos excessivos. Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

4, 17, 25, 33, 2, 23 Pensamento positivo: Dou atenção às mensagens dos meus sonhos.

Touro

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.

O Sol, que significa Glória, Honra. Amor: Este é um bom período para compreender aquilo de que realmente precisa.

Este é um bom período para compreender aquilo de que realmente precisa. Saúde: Aparelho respiratório fragilizado, seja prudente.

Aparelho respiratório fragilizado, seja prudente. Dinheiro : Poderá sofrer uma mudança repentina no seu trabalho, esteja atento(a).

: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu trabalho, esteja atento(a). Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

1, 6, 11, 19, 22, 30 Pensamento positivo: Mereço todas as glórias e triunfos que a vida me dá.

Gémeos

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.

A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Não se deixe influenciar por terceiros, pode sair prejudicado(a).

Não se deixe influenciar por terceiros, pode sair prejudicado(a). Saúde: Tenha mais cuidados com os seus ouvidos.

Tenha mais cuidados com os seus ouvidos. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de investir as suas economias.

Não se precipite e pense bem antes de investir as suas economias. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45

9, 16, 22, 27, 33, 45 Pensamento positivo: Tenho força e domínio sobre as minhas emoções e pensamentos.

Caranguejo

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas.

O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: O ambiente familiar encontra-se em alta, aproveite a boa disposição que vos rodeia.

O ambiente familiar encontra-se em alta, aproveite a boa disposição que vos rodeia. Saúde: Andará um pouco em baixo, faça exercício físico.

Andará um pouco em baixo, faça exercício físico. Dinheiro: Se pretende comprar casa, aguarde por tempos melhores.

Se pretende comprar casa, aguarde por tempos melhores. Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48

2, 14, 17, 39, 42, 48 Pensamento positivo: Cultivo as energias positivas na minha vida.

Leão

Amor: A amizade estará agora muito evidenciada. Saberá com quem pode contar.

A amizade estará agora muito evidenciada. Saberá com quem pode contar. Saúde: Possíveis problemas de intestinos.

Possíveis problemas de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir os seus objetivos.

Não seja pessimista e lute por atingir os seus objetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41

7, 19, 25, 27, 39, 41 Pensamento positivo: Venço a melancolia através da confiança e da fé.

Virgem

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.

10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Viverá momentos felizes com uma pessoa especial.

Viverá momentos felizes com uma pessoa especial. Saúde: O cansaço e o stress podem prejudicar a sua saúde física e mental.

O cansaço e o stress podem prejudicar a sua saúde física e mental. Dinheiro: Conseguirá manter o equilíbrio a este nível.

Conseguirá manter o equilíbrio a este nível. Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29

1, 4, 6, 17, 22, 29 Pensamento positivo: A felicidade permanece na minha vida!

Balança

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.

O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Momento em que conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas relações familiares.

Momento em que conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas relações familiares. Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso.

Possíveis problemas no sistema nervoso. Dinheiro: Dedique-se mais para poder alcançar os seus objetivos.

Dedique-se mais para poder alcançar os seus objetivos. Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49

9, 14, 20, 33, 39, 49 Pensamento positivo: Tenho habilidade para lidar com todos os elementos da minha vida.

Escorpião

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.

A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por antecipação! O que tiver de ser, será!

Não sofra por antecipação! O que tiver de ser, será! Saúde: Descanse mais, olhe pela sua saúde.

Descanse mais, olhe pela sua saúde. Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Não gaste mais do que pode. Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46

11, 25, 27, 33, 45, 46 Pensamento positivo: Sou equilibrado(a) em tudo na minha vida.

Sagitário

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.

9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Não desespere, porque quando menos esperar surgirá um novo romance na sua vida.

Não desespere, porque quando menos esperar surgirá um novo romance na sua vida. Saúde: Estamos neste momento a passar um período difícil, procure manter o equilíbrio.

Estamos neste momento a passar um período difícil, procure manter o equilíbrio. Dinheiro: Não invista dinheiro, seja mais prudente.

Não invista dinheiro, seja mais prudente. Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49

20, 30, 40, 47, 48, 49 Pensamento positivo: Tenho vitória sobre as questões que me preocupam.

Capricórnio

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Para os que não tiverem par, há a possibilidade de se apaixonarem.

Para os que não tiverem par, há a possibilidade de se apaixonarem. Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os esforços excessivos.

Cuidado com a alimentação desequilibrada e os esforços excessivos. Dinheiro: Será ajudado(a) na sua profissão.

Será ajudado(a) na sua profissão. Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38

2, 5, 22, 27, 29, 38 Pensamento positivo: A minha confiança em mim mesmo dá-me esperança mesmo nos momentos difíceis.

Aquário

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Uma relação passada e que julgava já estar esquecida poderá novamente invadir o seu coração.

Uma relação passada e que julgava já estar esquecida poderá novamente invadir o seu coração. Saúde: Seja mais seletivo(a) com a sua alimentação.

Seja mais seletivo(a) com a sua alimentação. Dinheiro: Período em que terá de fazer um maior esforço para cumprir com as suas metas.

Período em que terá de fazer um maior esforço para cumprir com as suas metas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48

8, 17, 22, 39, 44, 48 Pensamento positivo: Esforço-me diariamente para dar o meu melhor.

Peixes

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.

6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas não será nada com que deva preocupar-se.

Notará um afastamento da pessoa amada, mas não será nada com que deva preocupar-se. Saúde: Combata o sedentarismo e pratique exercício físico.

Combata o sedentarismo e pratique exercício físico. Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recompensado.

O seu esforço a nível de trabalho será recompensado. Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

3, 7, 11, 15, 29, 47 Pensamento positivo: Graças ao meu empenho consigo muitos ganhos.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

