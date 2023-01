A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

As previsões dos signos de 22 a 28 de janeiro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso.

Carro, que significa Sucesso. Amor: Poderá surgir uma nova amizade de cariz romântico através de uma troca acentuada de mensagens.

Poderá surgir uma nova amizade de cariz romântico através de uma troca acentuada de mensagens. Saúde: A atividade profissional e as necessidades quotidianas exigem de si um maior esforço físico e mental. Durma mais para recuperar energias.

A atividade profissional e as necessidades quotidianas exigem de si um maior esforço físico e mental. Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Terá maior capacidade de resolução das situações e gestão dos seus recursos.

Terá maior capacidade de resolução das situações e gestão dos seus recursos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

8, 5, 2, 10, 20, 3 Pensamento positivo: Não desanimo perante as dificuldades nem desisto dos meus sonhos!

Touro

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

3 de Copas, que significa Conclusão. Amor : Tendência para resolver definitivamente uma situação que já há muito tempo lhe causava mal-estar.

: Tendência para resolver definitivamente uma situação que já há muito tempo lhe causava mal-estar. Saúde : Sentir-se-á mais enérgico se investir num passatempo que aprecia, como jardinar.

: Sentir-se-á mais enérgico se investir num passatempo que aprecia, como jardinar. Dinheiro : Boas oportunidades.

: Boas oportunidades. Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

33, 6, 35, 37, 8, 5 Pensamento positivo: Sei que o momento mais importante da minha vida é o 'agora'.

Gémeos

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor : A sua tolerância e capacidade de compreensão vão proporcionar bons momentos a dois.

: A sua tolerância e capacidade de compreensão vão proporcionar bons momentos a dois. Saúde : O bem-estar físico vai acompanhá-lo(a) durante toda a semana, mas tenha maior cuidado com os seus olhos e evite esforçá-los.

: O bem-estar físico vai acompanhá-lo(a) durante toda a semana, mas tenha maior cuidado com os seus olhos e evite esforçá-los. Dinheiro : Poderá receber boas notícias relativas a um projeto.

: Poderá receber boas notícias relativas a um projeto. Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

22, 25, 36, 24, 20, 3 Pensamento positivo: Agradeço a Deus a graça da Vida que se renova a cada dia.

Caranguejo

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor : Aprenda com os seus erros, de modo a não os cometer uma segunda vez. Pense bem naquilo que quer para não magoar os outros.

: Aprenda com os seus erros, de modo a não os cometer uma segunda vez. Pense bem naquilo que quer para não magoar os outros. Saúde : O cansaço tomará conta de si. Faça meditação para descomprimir.

: O cansaço tomará conta de si. Faça meditação para descomprimir. Dinheiro: Seja mais determinado(a) nos objetivos a que se propõe.

Seja mais determinado(a) nos objetivos a que se propõe. Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

11, 13, 19, 18, 14, 7 Pensamento positivo: Agradecer é sempre a melhor maneira de merecer!

Leão

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.

9 de Ouros, que significa Prudência. Amor : Invista mais no relacionamento. Está muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental.

: Invista mais no relacionamento. Está muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. Saúde : Terá muito a ganhar se apostar a sério no exercício físico.

: Terá muito a ganhar se apostar a sério no exercício físico. Dinheiro : Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Avance com prudência.

: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Avance com prudência. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

1, 5, 9,7, 45, 42 Pensamento positivo: Tenho o poder de corrigir os meus erros, porque sei que tudo tem solução.

Virgem

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor : Desenvolva a capacidade de perdoar o mal que lhe fizerem.

: Desenvolva a capacidade de perdoar o mal que lhe fizerem. Saúde : Poderá sofrer de problemas no estômago.

: Poderá sofrer de problemas no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. Uma maior capacidade de resolução e gestão podem agora conduzi-lo(a) ao bom caminho.

A sua opinião profissional será valorizada. Uma maior capacidade de resolução e gestão podem agora conduzi-lo(a) ao bom caminho. Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

44, 41, 10, 20, 30, 5 Pensamento positivo: Eu venço as dificuldades com determinação e coragem, eu sei que sou capaz!

Balança

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor : Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que o amor vá ter consigo, procure abordar com mais amor as pessoas que vivem consigo.

: Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que o amor vá ter consigo, procure abordar com mais amor as pessoas que vivem consigo. Saúde : Evite pôr em risco a sua saúde e a dos outros, seja mais cuidadoso(a).

: Evite pôr em risco a sua saúde e a dos outros, seja mais cuidadoso(a). Dinheiro : A sua situação financeira pode sofrer algumas alterações.

: A sua situação financeira pode sofrer algumas alterações. Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

7, 8, 9, 19, 29, 6 Pensamento positivo: Eu sei que todos os dias são bons dias, por isso esforço-me diariamente para melhorar.

Escorpião

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor : Terá a força e a determinação necessárias para fazer o que tem que ser feito. Seja mais compreensivo com o seu par.

: Terá a força e a determinação necessárias para fazer o que tem que ser feito. Seja mais compreensivo com o seu par. Saúde : Modere os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial.

: Modere os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro : Período favorável ao desenvolvimento dos seus projetos, mas seja prudente.

: Período favorável ao desenvolvimento dos seus projetos, mas seja prudente. Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

11, 23, 25, 4, 9, 7 Pensamento positivo: Procuro ser tolerante para com todas as pessoas que me rodeiam.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor : Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo.

: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo. Saúde : Poderá sofrer um certo descontrolo nervoso.

: Poderá sofrer um certo descontrolo nervoso. Dinheiro : Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica.

: Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

8, 5, 2, 1, 14, 11 Pensamento positivo: Sei usar a minha inteligência para alcançar os meus objetivos.

Capricórnio

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas.

O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor : Telefone a um familiar que já não vê há algum tempo. Saiba encurtar as distâncias emocionais.

: Telefone a um familiar que já não vê há algum tempo. Saiba encurtar as distâncias emocionais. Saúde : Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso.

: Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro : Poderá haver algumas mudanças a nível profissional. Procure controlar a impulsividade nos gastos.

: Poderá haver algumas mudanças a nível profissional. Procure controlar a impulsividade nos gastos. Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

6, 3, 36, 39, 38, 7 Pensamento positivo: Procuro criar harmonia na minha vida todos os dias.

Aquário

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.

O Mágico, que significa Habilidade. Amor : Esteja preparado(a) para enfrentar novas situações. Cuidado para não ser injusto com a sua cara-metade.

: Esteja preparado(a) para enfrentar novas situações. Cuidado para não ser injusto com a sua cara-metade. Saúde : Controle os níveis de açúcar no sangue, evite doces.

: Controle os níveis de açúcar no sangue, evite doces. Dinheiro : Tendência para se exaltar sem razão. Evite andar tenso(a).

: Tendência para se exaltar sem razão. Evite andar tenso(a). Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

20, 25, 14, 45, 6, 9 Pensamento positivo: O Amor alegra o meu coração.

Peixes

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor : Semana propícia ao fortalecimento de laços. Empenhe-se mais, verá que vale a pena.

: Semana propícia ao fortalecimento de laços. Empenhe-se mais, verá que vale a pena. Saúde: A sua boa disposição contagiará os que vivem consigo.

A sua boa disposição contagiará os que vivem consigo. Dinheiro : Semana pouco favorável a novos investimentos.

: Semana pouco favorável a novos investimentos. Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

5, 2, 11, 19, 7, 8 Pensamento positivo: Acredito que tenho força para vencer todos os desafios.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

