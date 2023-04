A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões dos signos.

Viver 5 min.

Horóscopo

As previsões dos signos de 2 a 8 de abril

Carneiro

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.

O Mundo, que significa Fertilidade. Amor : Vida amorosa especialmente protegida, aproveite para namorar e ser feliz!

: Vida amorosa especialmente protegida, aproveite para namorar e ser feliz! Saúde : Estará em boa forma.

: Estará em boa forma. Dinheiro : Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um projeto.

: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um projeto. Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos.

Eu valorizo os meus amigos. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.

9 de Ouros, que significa Prudência. Amor : Cuidado para não magoar os sentimentos de uma pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras.

: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras. Saúde : Tendência para andar um pouco descontrolado(a). Tente relaxar.

: Tendência para andar um pouco descontrolado(a). Tente relaxar. Dinheiro : O seu esforço no trabalho poderá ser recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades.

: O seu esforço no trabalho poderá ser recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades. Pensamento positivo: Estou atento(a) a tudo o que se passa à minha volta.

Estou atento(a) a tudo o que se passa à minha volta. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência.

2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência. Amor : Pode enfrentar um desentendimento com um amigo muito especial. Contenha a sua cólera, um simples raio dela pode destruir longas e pacientes sementes de amor. Mantenha a calma!

: Pode enfrentar um desentendimento com um amigo muito especial. Contenha a sua cólera, um simples raio dela pode destruir longas e pacientes sementes de amor. Mantenha a calma! Saúde : Controle as suas emoções e procure ser mais equilibrado(a).

: Controle as suas emoções e procure ser mais equilibrado(a). Dinheiro : O seu orçamento pode ter um aumento. Porém, seja contido(a) nos gastos.

: O seu orçamento pode ter um aumento. Porém, seja contido(a) nos gastos. Pensamento positivo: Eu tenho Fé para ultrapassar todos os momentos.

Eu tenho Fé para ultrapassar todos os momentos. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Caranguejo

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor : Seja mais cuidadoso(a) com o que diz e com o que faz, atitudes bruscas surtem o efeito oposto ao que deseja. Controle os ciúmes.

: Seja mais cuidadoso(a) com o que diz e com o que faz, atitudes bruscas surtem o efeito oposto ao que deseja. Controle os ciúmes. Saúde : Não exagere no exercício físico, tendência para distensões musculares.

: Não exagere no exercício físico, tendência para distensões musculares. Dinheiro : É possível que durante se sinta um pouco desmotivado(a). Tente delinear um plano de trabalho. Quando se luta por algo em que se acredita, a vitória pode tardar, mas não falha.

: É possível que durante se sinta um pouco desmotivado(a). Tente delinear um plano de trabalho. Quando se luta por algo em que se acredita, a vitória pode tardar, mas não falha. Pensamento positivo: Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo.

Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Leão

Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade.

10 de Copas, que significa Felicidade. Amor : Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe influenciar por terceiros. Cada um de nós só é responsável pelos seus atos.

: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe influenciar por terceiros. Cada um de nós só é responsável pelos seus atos. Saúde: Vigie a tensão arterial e controle melhor a sua alimentação.

Vigie a tensão arterial e controle melhor a sua alimentação. Dinheiro : Evite ser impulsivo em compras, tendência para gastar além das suas possibilidades.

: Evite ser impulsivo em compras, tendência para gastar além das suas possibilidades. Pensamento positivo: Eu sei que mereço ser feliz.

Eu sei que mereço ser feliz. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Virgem

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.

2 de Copas, que significa Amor. Amor : Seja mais carinhoso(a) com a sua cara-metade. Os atos de ternura são importantes para revigorar a relação. Pronuncie boas palavras, elas são a manifestação dos nossos pensamentos, através delas podemos criar um mundo melhor para nós.

: Seja mais carinhoso(a) com a sua cara-metade. Os atos de ternura são importantes para revigorar a relação. Pronuncie boas palavras, elas são a manifestação dos nossos pensamentos, através delas podemos criar um mundo melhor para nós. Saúde : Pode sentir-se mais cansado(a) do que o habitual.

: Pode sentir-se mais cansado(a) do que o habitual. Dinheiro : Cuidado com os gastos supérfluos. Seja comedido(a) para não ter surpresas desagradáveis.

: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja comedido(a) para não ter surpresas desagradáveis. Pensamento positivo: Dedico-me às pessoas que amo.

Dedico-me às pessoas que amo. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Balança

Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão.

3 de Copas, que significa Conclusão. Amor : Confie na pessoa que tem a seu lado. A confiança e o respeito são essenciais numa relação.

: Confie na pessoa que tem a seu lado. A confiança e o respeito são essenciais numa relação. Saúde : Tendência para sentir dores de cabeça.

: Tendência para sentir dores de cabeça. Dinheiro: Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área da sua vida. Proteja as suas poupanças.

Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área da sua vida. Proteja as suas poupanças. Pensamento positivo: Tal como o Universo é criado pela palavra de Deus, também o seu pequeno mundo é criado através da sua palavra!

Tal como o Universo é criado pela palavra de Deus, também o seu pequeno mundo é criado através da sua palavra! Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Escorpião

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor : A felicidade e a paixão poderão marcar a sua semana. Aproveite bem esta fase. Deixe que a juventude do seu espírito irradie através do seu corpo.

: A felicidade e a paixão poderão marcar a sua semana. Aproveite bem esta fase. Deixe que a juventude do seu espírito irradie através do seu corpo. Saúde : Cuidado com correntes de ar, vias respiratórias fragilizadas.

: Cuidado com correntes de ar, vias respiratórias fragilizadas. Dinheiro : Poderá precisar da ajuda de um(a) colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir apoio.

: Poderá precisar da ajuda de um(a) colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir apoio. Pensamento positivo: Vivo cada momento com felicidade.

Vivo cada momento com felicidade. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Sagitário

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor : Pode reencontrar um amigo que já não via há muito tempo. Ponha a conversa em dia.

: Pode reencontrar um amigo que já não via há muito tempo. Ponha a conversa em dia. Saúde : Não abuse no sal.

: Não abuse no sal. Dinheiro : Pode ter despesas inesperadas. Procure fazer um plano de gastos.

: Pode ter despesas inesperadas. Procure fazer um plano de gastos. Pensamento positivo: Mantenho-me sempre jovem e alegre.

Mantenho-me sempre jovem e alegre. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Capricórnio

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor : Período marcado pela harmonia familiar. Organize um serão divertido em sua casa.

: Período marcado pela harmonia familiar. Organize um serão divertido em sua casa. Saúde : Tendência para problemas de estômago.

: Tendência para problemas de estômago. Dinheiro : Semana propícia a novas aprendizagens. A vida financeira está protegida.

: Semana propícia a novas aprendizagens. A vida financeira está protegida. Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno(a) e ouvir a voz de Deus!

Procuro manter-me sereno(a) e ouvir a voz de Deus! Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Aquário

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do Amor, Grande Alegria.

Ás de Copas, que significa Principio do Amor, Grande Alegria. Amor : Se está só e procura um relacionamento amoroso esteja atento(a), um novo amor poderá surgir em qualquer lugar. Deixe-se amar.

: Se está só e procura um relacionamento amoroso esteja atento(a), um novo amor poderá surgir em qualquer lugar. Deixe-se amar. Saúde : Pratique uma atividade física que lhe dê gosto fazer.

: Pratique uma atividade física que lhe dê gosto fazer. Dinheiro : A sua vida profissional tenderá a melhorar. Continue a demonstrar o seu dinamismo.

: A sua vida profissional tenderá a melhorar. Continue a demonstrar o seu dinamismo. Pensamento positivo: O meu coração está disponível para o Amor.

O meu coração está disponível para o Amor. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Peixes

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.

9 de Copas, que significa Vitória. Amor : Período favorável à conquista. Tenha coragem e diga aquilo que sente.

: Período favorável à conquista. Tenha coragem e diga aquilo que sente. Saúde : Cuidado, pois o seu sistema respiratório pode estar vulnerável.

: Cuidado, pois o seu sistema respiratório pode estar vulnerável. Dinheiro : Seja ousado(a) e aposte nas suas ideias criativas. Elas serão úteis para o seu progresso profissional.

: Seja ousado(a) e aposte nas suas ideias criativas. Elas serão úteis para o seu progresso profissional. Pensamento positivo: Eu venço os meus medos!

Eu venço os meus medos! Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

